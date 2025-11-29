Μετά την ξαφνική παραίτησή του για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς, χθες, ο Αντρέι Γερμάκ – πρώην προσωπάρχης και δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ανακοίνωσε ότι θα πάει στο μέτωπο.

Ο Γερμάκ, σε δηλώσεις του στη New York Post, είπε ότι θα αγωνιστεί για τη χώρα του και ορκίζεται να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή.

«Έχω βεβηλωθεί και η αξιοπρέπειά μου δεν έχει προστατευθεί», δήλωσε ο Γερμάκ. «Επομένως, δε θέλω να δημιουργήσω προβλήματα για τον Ζελένσκι. Θα πάω στο μέτωπο και είμαι προετοιμασμένος για τυχόν αντίποινα» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε ότι είναι ένας έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος» και ζήτησε συγγνώμη αν δεν απαντά πλέον στις κλήσεις.

Former top Zelensky aide sends The Post ominous message hours after resignation: ‘I’m going to the front’ https://t.co/b6vf1mzs0s pic.twitter.com/nQJwbQUXpH — New York Post (@nypost) November 29, 2025

Ο παραιτηθείς στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022, με επικεφαλής πλέον τον πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Πηγή: skai.gr

