Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ατιμασμένος πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, ανακοίνωσε ότι πάει στο μέτωπο

Μετά την ξαφνική παράιτησή του για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς, ο Γερμάκ ορκίζεται να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστεί τη χώρα του

γερμακ

Μετά την ξαφνική παραίτησή του για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς, χθες, ο Αντρέι Γερμάκ – πρώην προσωπάρχης και δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ανακοίνωσε ότι θα πάει στο μέτωπο. 

Ο Γερμάκ, σε δηλώσεις του στη New York Post, είπε ότι θα αγωνιστεί για τη χώρα του και ορκίζεται να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή. 

«Έχω βεβηλωθεί και η αξιοπρέπειά μου δεν έχει προστατευθεί», δήλωσε ο Γερμάκ. «Επομένως, δε θέλω να δημιουργήσω προβλήματα για τον Ζελένσκι. Θα πάω στο μέτωπο και είμαι προετοιμασμένος για τυχόν αντίποινα» είπε χαρακτηριστικά. 

Μάλιστα, τόνισε ότι είναι ένας έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος» και ζήτησε συγγνώμη αν δεν απαντά πλέον στις κλήσεις.

Ο παραιτηθείς στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Σήμερα, ο  Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022, με επικεφαλής πλέον τον πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark