Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξε η ισραηλινή αεροπορία τη νύχτα

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετούς ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, όπως ανακοίνωσαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, επισυνάπτοντας βίντεο από τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις IDF, ορισμένοι από τους εκτοξευτές που χτυπήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ νωρίτερα.

Οι IDF αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να «κυνηγούν» τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης στο δυτικό Ιράν, για να αποτρέψουν επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Οι αεροπορικές άμυνες και τα ραντάρ χτυπήθηκαν «στο πλαίσιο της εναέριας υπεροχής των IDF στον ιρανικό εναέριο χώρο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Πρόσθεσε ότι περίπου 80 στόχοι επλήγησαν στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι στόχοι στην ιρανική πρωτεύουσα περιελάμβαναν αποθήκες καυσίμων, το αρχηγείο του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, το «αρχηγείο του πυρηνικού έργου SPND» και άλλους στόχους που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μαχητικά αεροσκάφη της IAF έπληξαν επίσης υποδομές φυσικού αερίου κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο στρατός λέει ότι οι εγκαταστάσεις καυσίμων και φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται από το Ιράν για στρατιωτικούς σκοπούς και για το πυρηνικό του έργο.

Συνολικά, από νωρίς την Παρασκευή, οι IDF λένε ότι έχουν πλήξει 720 ξεχωριστούς στόχους σε περίπου 170 επιθέσεις στο Ιράν.



