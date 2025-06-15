Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίζεται ότι έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων και ενεργειακού εφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ με ένα μαζικό μπαράζ πυραύλων και drones.

Ο Ταξίαρχος Ali Mohammad Naeini, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σε τηλεοπτική δήλωσή του, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων επιθετικών συνδυασμένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αληθινή Υπόσχεση III» σε απάντηση στη νέα επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος, οι εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για μαχητικά αεροσκάφη και τα κέντρα ενεργειακού εφοδιασμού του καθεστώτος έγιναν στόχος μεγάλου αριθμού drones και πυραύλων.

Είπε επίσης ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων θα συνεχιστούν με «ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και κλίμακα» εάν οι πράξεις επιθετικότητας συνεχιστούν.

Ο εκπρόσωπος των IRGC ανακοίνωσε επίσης ότι το σύστημα αεροδιαστημικής άμυνας των IRGC, που λειτουργεί υπό το ενιαίο δίκτυο διοίκησης και το κοινό αρχηγείο αεράμυνας της χώρας, «αναχαίτισε και κατέστρεψε με επιτυχία» τρεις ισραηλινούς πυραύλους κρουζ, δέκα drones και δεκάδες εχθρικά μίνι-drones στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

