Πλημμύρες στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 94 νεκροί, πάνω από 137.000 πληγέντες

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι οι πληγέντες έχουν ξεπεράσει τους 137.000 στις πλημμύρες που πλήττουν από τον Ιούνιο τον Νίγηρα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο ανθρωπιστικής δράσης και διαχείρισης καταστροφών του κράτους του Σαχέλ.

Ο απολογισμός των νιγήριων αρχών ως την 7η Αυγούστου έκανε λόγο για 137.156 πληγέντες, 93 τραυματίες και «δυστυχώς, 94 απώλειες ανθρωπίνων ζωών, συμπεριλαμβανομένων 44 από πνιγμό και 50 σε καταρρεύσεις κατοικιών», διευκρίνισε η υπουργός Αϊσά Λαουάν Ουανταρμά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί τη 15η Ιουλίου από το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, έκανε λόγο για 53 νεκρούς και 18.000 πληγέντες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πληγέντες μπορεί να ξεπεράσουν τους 247.000 προτού η περίοδος των βροχών φθάσει στο τέλος της, τον Σεπτέμβριο.

Το φαινόμενο χειροτερεύει «η κλιματική αλλαγή» στη χώρα που καλύπτεται κατά μεγάλο μέρος της από έρημο, σημείωσε το OCHA.

Η πρωτεύουσα Νιαμέ, που παρέμενε ως τώρα αλώβητη, υπέστη πλήγματα και αυτή πλέον, μετρά τουλάχιστον τέσσερις θανάτους και αρκετούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ αποφασίστηκε να γίνουν αρκετές διακοπές της ηλεκτροδότησης για «λόγους ασφαλείας», αφού πλημμύρισαν υποσταθμοί του δικτύου διανομής, ανέφερε η NIGELEC, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού του Νίγηρα.

Πλήττονται και οι οκτώ νομοί της χώρας, ιδιαίτερα οι Μαραντί (κεντρικά-νότια), Ζιντέρ (κεντροανατολικά) και Ταουά (δυτικά).

Η υπουργός εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για το ενδεχόμενο να ενσκήψει «έλλειψη πόσιμου νερού» στις περιοχές που πλήττονται και να εξαπλωθούν ασθένειες όπως «η ελονοσία, η βιλαρζίωση και η χολέρα».

Πάντα σύμφωνα με την υπουργό, πάνω από 15.000 σπίτια και περίπου σαράντα σχολικές αίθουσες καταστράφηκαν, ενώ χάθηκαν «15.472» εκτρεφόμενα ζώα στη χώρα, όπου η κτηνοτροφία συγκαταλέγεται στους πυλώνες της οικονομίας.

Από την δική του πλευρά, ο νιγήριος υπουργός Μεταφορών, ο συνταγματάρχης Σαλισού Μααμάν Σαλισού, δήλωσε ότι δρόμοι και γέφυρες είναι αδιάβατοι εξαιτίας των νερών, κάποιοι εξ αυτών στη ζώνη της ερήμου της Αγκαντέζ (βόρεια).

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Νίγηρα προβλέπει ισχυρές κατακρημνίσεις τον Αύγουστο, ο οποίος γενικά θεωρείται «ο πιο βροχερός μήνας» στη χώρα.

Προκειμένου να περιοριστούν οι αριθμοί των θυμάτων και των ζημιών, οι αρχές στέλνουν SMS σε κατοίκους καλώντας τους να «μείνουν σπίτι», να «εγγυηθούν την ασφάλεια των ζώων τους» και υποδεικνύοντας τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο μπορούν να καλέσουν αν αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η περίοδος των βροχών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) είναι συχνά πολύνεκρη στον Νίγηρα, ακόμη και σε ζώνες της χώρας που καλύπτονται από έρημο κι έχουν γενικά ξηρό κλίμα.

Το 2022, ο απολογισμός των θυμάτων ήταν εξαιρετικά βαρύς, με 195 νεκρούς και 400.000 πληγέντες.

Το 2023, οι πλημμύρες άφησαν πίσω 52 νεκρούς, 80 τραυματίες και 176.000 πληγέντες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Νίγηρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.