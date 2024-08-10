Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το αεροπλάνο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λόγω μηχανικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε το προσωπικό του αεροδρομίου Billings.

O Ντόναλντ Τραμπ μετέβη τελικά με ιδιωτικό τζετ στη Μοντάνα, όπου ήταν και ο αρχικός προορισμός του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναμενόταν να δώσει το «παρών» σε συγκέντρωση στο Μπόουζμαν, με στόχο να ενισχύσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία των ΗΠΑ, Τιμ Σίχι, στην κούρσα του εναντίον του εν ενεργεία Δημοκρατικού Τζον Τέστερ.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη συγκέντρωση με περίπου 90 λεπτά καθυστέρηση.

