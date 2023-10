Σλοβακία: Σταμάτησε τη βοήθεια στην Ουκρανία μετά τη νίκη του Φίτσο Κόσμος 15:48, 06.10.2023 linkedin

Σταμάτησε την αποστολή περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Σλοβακίας, καθώς τα πολιτικά κόμματα που αντιτίθενται στην υποστήριξη βρίσκονται σε συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού