Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Τζορτζ Μπάλντοκ

Η αποψινή μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ (19:45) για το Conference League είναι η πρώτη εντός έδρας μετά την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ.



Η πράσινη ΠΑΕ έχει φυσικά τον σκοπό να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου διεθνούς άσου με μια σειρά από ενέργειες που θα γίνουν πριν την έναρξη του αγώνα, με σεμνότητα και όπως αρμόζει στην περίσταση.

Αναλυτικά το αφιέρωμα:

Ωστόσο, ακόμη και πριν τη σέντρα, το «τριφύλλι» του αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος τουτης αναμέτρησης με τους Λονδρέζους, μιλώντας για ένα «παντοτινό φωτεινό αστέρι, που δεν θα ξεχαστεί ποτέ».Ο τραγικός θάνατος τουέχει συγκλονίσει την. Ο πόνος είναι αβάσταχτος, η απώλεια τεράστια και το κενό δυσαναπλήρωτο. Τα λόγια είναι φτωχά και οι λέξεις λίγες για να περιγράψουν αυτά τα οποία νιώθουμε. Ένας δικός μας άνθρωπος, ο αγαπημένος μας Τζορτζ δεν είναι πια εδώ, δεν είναι πια μαζί μας.Ένα ενεργό μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένας νέος άνθρωπος, ένας θαυμάσιος χαρακτήρας, ένας καλός οικογενειάρχης και πατέρας ενός παιδιού που μόλις έκλεισε έναν χρόνο ζωής, έφυγε από τη ζωή.Τι να πει κανείς και τι να γράψει για τον Τζορτζ. Ήρθε στον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι με όνειρα. Ήταν χαρούμενος και περήφανος που φορούσε την ιστορική πράσινη φανέλα με το Τριφύλλι στο στήθος. Ανυπομονούσε να αγωνιστεί σ’ αυτό το σπουδαίο ματς με την Τσέλσι μπροστά στο μοναδικό κοινό του Παναθηναϊκού. Ένιωθε ευτυχής που μετά την Αγγλία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ήρθε για να παίξει στη έτερη πατρίδα του, την Ελλάδα. Οι, γεγονός που του έδωσε και τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα.Δέθηκε ακόμα περισσότερο με τη χώρα μας καθώς ένιωσε απ’ την πρώτη στιγμή την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου. Όσοι παρακολουθούσαν πιο στενά το αγγλικό ποδόσφαιρο τον γνώριζαν, όμως η κλήση του στην Εθνική, τον έκανε ευρέως γνωστό και στο ελληνικό κοινό που έμαθε για τα καλά εκείνο το ελληνόπουλο με το αγγλικό όνομα. Οκαι το απολάμβανε. Αγάπησε την Ελλάδα και αγαπήθηκε. Γι’ αυτό και προτίμησε τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι. Γι’ αυτό και είχε κάνει αίτηση για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ο μόλις ενός έτους γιος του Μπρόντι…Ήρθε στο Τριφύλλι γεμάτος όνειρα και θέληση για να πετύχει ο ίδιος αλλά κυρίως για να βοηθήσει την ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους της και κυρίως για να συνεισφέρει στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Super League. Ανέκαθεν, άλλωστε, αυτό έκανε ο Τζορτζ. Έβαζε την ομάδα πάνω απ’ τον ίδιο του τον εαυτό. Το είπε κι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδαςλίγο μετά τον θρίαμβο της Γαλανόλευκης στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας. Μιας ιστορικής νίκης που αφιερώθηκε στη μνήμη του Τζορτζ…«Ο Τζορτζ σήμερα ήταν οδηγός για εμάς. Στη Γαλλία είχε δεμένο αστράγαλο και το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να βοηθήσει και στο μπαράζ στη Γεωργία, ενώ ήξερε ότι θα τραυματιστεί, είχε τσακωθεί με τους γιατρούς και τα έδωσε όλα. Είχε πάθει υποτροπή στη γάμπα.» είπε ο Τάσος.Λίγο προτού η ομάδα βγει στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει την Αγγλία είχε πει στους συμπαίκτες του σε μια συγκλονιστική ομιλία: «Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζορτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζορτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του. Έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάςγια να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει»…Στους τέσσερις μήνες που ο Τζορτζ ήταν στον Παναθηναϊκό πρόλαβε να γίνει. Ήταν χαμογελαστός και ευδιάθετος έξω απ’ το γήπεδο με διάθεση να κάνει πλάκα αλλά και να δεχτεί το πείραγμα των συμπαικτών του και των ανθρώπων της ομάδας. Την ίδια στιγμή, μέσα στο γήπεδο την ώρα της προπόνησης ήταν σόβαρος και προσηλωμένος στη δουλειά του δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Ο Τζορτζ ήταν έναςκι ένας μεγάλος αθλητής, που ήδη λείπει πολύ…«Είμαστε όλοι πραγματικά συντετριμμένοι και σοκαρισμένοι! Ο Τζορτζ μας, ο συμπαίκτης μας, ο φίλος μας, ήταν και είναι οικογένειά μας… Και όταν ένα μέλος χάνεται, ένα κομμάτι λείπει και θα λείπει για πάντα. Σε μια τέτοια στιγμή τα λόγια περισσεύουν… Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν τον πόνο μας για την απώλεια του αδερφού μας. Τζορτζ μας καλό ταξίδι… Θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας…» έγραψαν στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, οι οποίοι δεν έχασαν έναν συμπαίκτη αλλά έναν αδερφό…Ο Τζορτζ έφυγε νωρίς -πολύ νωρίς- από κοντά μας αλλά. Θα βρίσκεται πάντοτε -έστω και νοερά- στο πλευρό της ομάδας. Θα είναι ο δωδέκατος παίκτης μας και εκείνος, που, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 32, θα δείχνει το δρόμο στα υπόλοιπα παιδιά του Παναθηναϊκού. Θα είναι το παντοτινό φωτεινό αστέρι μας, ο δικός μας. Για πάντα μαζί μας Τζορτζ…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.