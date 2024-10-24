Παναθηναϊκός: Τετραπλό πρόβλημα ενόψει Φενέρ - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Κωνσταντινούπολη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Φενερμπαχτσέ (2510 20:45). Στην τελευταία πρωινή προπόνηση πριν τον αγώνα της Παρασκευής, ο Εργκίν Αταμάν είδε αρκετούς παίκτες του να μένουν εκτός.

Ο Ντίνος Μήτογλου με τον Ιωάννη Παπαπέτρου ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα και δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή. Ο Δημήτρης Μωραΐτης έχει πρόβλημα στον ώμο και επίσης θα μείνει εκτός ενώ αμφίβολος είναι και ο Γκριγκόνις.

