Παναθηναϊκός: Τετραπλό πρόβλημα ενόψει Φενέρ - Ποιοι έμειναν εκτός

Οι δύο Έλληνες φόργουορντ δεν θα ταξιδέψουν για Κωνσταντινούπολη αφού ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα, αμφίβολος ο Γκριγκόνις, εκτός και ο Μωραΐτης

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Κωνσταντινούπολη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Φενερμπαχτσέ (2510 20:45). Στην τελευταία πρωινή προπόνηση πριν τον αγώνα της Παρασκευής, ο Εργκίν Αταμάν είδε αρκετούς παίκτες του να μένουν εκτός.

Ο Ντίνος Μήτογλου με τον Ιωάννη Παπαπέτρου ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα και δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή. Ο Δημήτρης Μωραΐτης έχει πρόβλημα στον ώμο και επίσης θα μείνει εκτός ενώ αμφίβολος είναι και ο Γκριγκόνις. 

