Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Αλόνσο ενόψει Τσέλσι: «Να έχουμε πίστη»

Πίστη από όλους ότι μπορεί να έρθει σήμερα η νίκη απέναντι στην Τσέλσι ζητά ο Ντιέγκο Αλόνσο μέσω δήλωσή τους στο πρόγραμμα του σημερινού ματς.



«Πίστη! Αυτή είναι η λέξη. Πρέπει να έχουμε πίστη οι παίκτες, η ομάδα, όλοι. Η ουσία είναι αυτή. Να παίξουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μας. Και σίγουρα, αν δώσουμε τη μάχη μας, θα διεκδικήσουμε τη νίκη. Μπορούμε! Αρκεί να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας», αναφέρει ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και προσθέτει:

«Το κίνητρο είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια ενός τόσο μεγάλου αγώνα. Όμως δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο απ’ το να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Kι αυτό είναι πάντα το μήνυμα που στέλνουμε στους παίκτες μας. Έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για την Τσέλσι όμως δεν τη φοβόμαστε και θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουμε νικητές απ’ το γήπεδο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.