Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στην UEFA για το πέναλτι της Λιλ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξένησε στο Μετροπολιτάνο την Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και δέχθηκε μία σκληρή ήττα με 3-1 (23/10).



Οι Μαδριλένοι όμως έχουν σημαντικά παράπονα από τον διαιτητή Μάρκο Γκουίντα που διεύθυνε το ματς, καθώς στο 74ο λεπτό υπέδειξε πέναλτι υπέρ των Γάλλων, με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ να μην αστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-1 της ομάδας του, ενώ μάλιστα ο ίδιος παίκτης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 89’ κλειδώνοντας μία και καλή την υπόθεση νίκη.

Οι Μαδριλένοι φαίνεται να μην συμφωνούν με τον διαιτητή, διότι κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στην UEFA με σκοπό να πάρουν μία εξήγηση για την απόφαση αυτή.έδειξε πως οέκανε πέναλτι ακουμπώντας την μπάλα με το χέρι, ενώ στο ριπλέι φαίνεται πως ο, παίκτης της, ήταν αυτός που είχε την επαφή με την μπάλα, με τον διαιτητή να μην ξεκαθαρίζει στους παίκτες τηςακριβώς τι έχει συμβεί.

