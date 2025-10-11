Πρόβλημα με Μαρίν στην ΑΕΚ: Αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Ρουμανίας

Πρόβλημα με τον Ραζβάν Μαρίν. Ο άσος της ΑΕΚ (που χάρισε με το πέναλτι-γκολ του τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά) ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Ρουμανίας.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κάλεσε εσπευσμένα τον Άντριαν Σουτ στην αποστολή ενόψει του αγώνα με την Αυστρία (12/10) για τα προκριματικά του Μουντιάλ λόγω θέματος που έχει προκύψει με τον μέσο των «κιτρινόμαυρων».

Ο 29χρονος άσος δεν έπαιξε στο φιλικό με τη Μολδαβία για λόγους αποφόρτισης, όπως ανέφεραν τα σχετικά ρεπορτάζ. Ωστόσο, με τις ενοχλήσεις που προέκυψαν πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

