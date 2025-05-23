Παναμάς: Συνδικαλιστής ηγέτης συλλαμβάνεται, καταγγέλλει «πολιτικό διωγμό»

Ηγετικό στέλεχος ιστορικού συνδικάτου στον Παναμά, ο Χενάρο Λόπες, συνελήφθη χθες Πέμπτη, καταγγέλλοντας πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό», μια μέρα αφού άλλος συνδικαλιστής ζήτησε άσυλο στη Βολιβία καταφεύγοντας στην πρεσβεία της χώρας αυτής, με φόντο συνεχιζόμενη σκληρή σύγκρουση με τον πρόεδρο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

Ο κ. Λόπες, ηγέτης του ισχυρού συνδικάτου των κατασκευών SUNTRACS για 20 χρόνια, πρώην υποψήφιος για την προεδρία, συνελήφθη στην πρωτεύουσα, αφού παρουσιάστηκε στην εισαγγελία, που του απήγγειλε κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση και συμμορία.

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω, είμαι αθώος και θύμα πολιτικού διωγμού», είπε ο εβδομηντάρης συνδικαλιστής αφού του πέρασαν χειροπέδες.

Πρόκειται για τον δεύτερο συνδικαλιστή του SUNTRACS που συλλαμβάνεται μέσα σε μια εβδομάδα. Η εισαγγελία ανακοίνωσε επίσης την έκδοση κι άλλων ενταλμάτων σύλληψης ηγετών του συνδικάτου, που πρόσκειται στην αριστερά.

Το SUNTRACS έχει εμπλακεί σε σκληρή σύγκρουση με την παναμαϊκή κυβέρνηση σε πολλά μέτωπα, ιδίως για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και συντάξεων που προωθεί ο πρόεδρος Μουλίνο.

Ο γενικός γραμματέας του, ο Σαούλ Μέντες, ζήτησε προχθές Τετάρτη πολιτικό άσυλο στην πρεσβεία της Βολιβίας, μετά τη σύλληψη άλλου συνδικαλιστή, του Χάιμε Καμπαγέρο, που κατηγορείται και αυτός για ξέπλυμα χρήματος.

Ο πρόεδρος Μουλίνο, στην εξουσία από τον Ιούλιο του 2024, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με απεργία επ’ αόριστον των εργαζομένων στις κατασκευές, που απορρίπτουν την πρόσφατη μεταρρύθμιση στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλα μέτρα που έλαβε.

Τα συνδικάτα απορρίπτουν επίσης συμφωνία που έκλεισε η κυβέρνηση του κ. Μουλίνο με την Ουάσιγκτον, βάσει της οποίας θα επιτραπεί η ανάπτυξη στρατευμάτων των ΗΠΑ γύρω από τη Διώρυγα του Παναμά, διωκεάνεια οδό στρατηγικής σημασίας από την οποία διέρχεται περί το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται σε παγκόσμια κλίμακα.

«Σήμερα, η εξουσία έδειξε το αληθινό της πρόσωπο», τόνισε ο Χενάρο Λόπες, γιος του συνδικαλιστή που συνελήφθη χθες και έχει το ίδιο όνομα. Δεν έχει διαπράξει κανένα «ανόμημα», κανένα «έγκλημα» πέρα από το ότι εναντιώθηκε στα «αντιδημοφιλή μέτρα» του προέδρου Μουλίνο, επέμεινε.

Ο πατέρας του ήταν υποψήφιος για την προεδρία με τα χρώματα της παναμαϊκής αριστεράς το 2014, όπως κι ο Σαούλ Μέντες πέντε χρόνια αργότερα, το 2019· όμως κι οι δυο τους είχαν απογοητευτικά αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

