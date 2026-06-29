Ευρώπη: Πάνω από 1.000 νεκροί στη Γαλλία από το ακραίο κύμα καύσωνα - Θερμοκρασίες έως 40°C και σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές

Σοβαρές συνέπειες έχει προκαλέσει το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπείρου. Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται σε ορισμένες χώρες, επιδεινώνοντας τα προβλήματα σε μεταφορές και ηλεκτροδότηση.

Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή περιστατικών σε οίκους ευγηρίας και ιδιωτικές κατοικίες.

Σύμφωνα με επιστήμονες, πρόκειται για το πιο έντονο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας. Όπως επισημαίνουν, οι εξαιρετικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες είναι πλέον έως και 100 φορές πιθανότερο να εμφανιστούν σε σχέση με δύο δεκαετίες πριν, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραία ζέστη, ενώ εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, σχολεία παραμένουν κλειστά και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δοκιμάζονται από την αυξημένη ζήτηση.

Οι επιπτώσεις στις υποδομές

Το κύμα καύσωνα έχει επηρεάσει σημαντικά και τις υποδομές. Στη Γερμανία περιορίστηκαν τα δρομολόγια τρένων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ στη Λειψία ανεστάλη η λειτουργία των τραμ. Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός του Πακς μείωσε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας των νερών του Δούναβη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη των εγκαταστάσεων.

Στην Ιταλία, η στάθμη του ποταμού Πάδου έχει υποχωρήσει σημαντικά, επιτρέποντας στο θαλασσινό νερό να εισχωρήσει έως και 18 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, προκαλώντας ανησυχία για τις καλλιέργειες και τους προστατευόμενους υγροτόπους του δέλτα του ποταμού. Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και θάλασσες έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα θα υποχωρήσει σταδιακά στη Δυτική Ευρώπη, ενώ αναμένεται να μετακινηθεί προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στη Γαλλία, αν και οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν μικρή αποκλιμάκωση στις περισσότερες περιοχές, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ακόμη ημέρες.



Πηγή: skai.gr

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