Οι 5 καλύτερες παραλίες της Θεσπρωτίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Κάθε καλοκαίρι η Θεσπρωτία έχει την τιμητική της, και όχι άδικα θα λέγαμε. Οι γραφικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί της, οι χρυσές αμμουδιές και τα μικρά ακατοίκητα νησάκια δημιουργούν ένα σκηνικό μεγάλου φυσικού κάλλους, που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί. Με τη διάνοιξη της Εγνατίας Οδού έφτασαν στην περιοχή περισσότεροι τουρίστες από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες των Βαλκανίων, που αναζητούσαν έναν μικρό καλοκαιρινό παράδεισο στο Ιόνιο. Στη Θεσπρωτία το πράσινο φτάνει κυριολεκτικά μέχρι το κύμα, ενώ εκεί θα βρείτε τόσο οργανωμένες και βραβευμένες παραλίες, όσο μικρές και απρόσιτες για πιο πριβέ στιγμές στην αγκαλιά του Ιονίου Πελάγους.

Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε εν συνεχεία πέντε από τις καλύτερες παραλίες της περιοχής, που αξίζει να επισκεφτείτε, αν κάνετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές στην Θεσπρωτία. Φυσικά υπάρχουν αμέτρητες ακρογιαλιές σε όλο τον Νομό που μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας, και μπορείτε να τις προσεγγίσετε είτε από στεριά, είτε με καραβάκι.

1. Μπέλα Βράκα

Οι συστάσεις είναι περιττές. Η Μπέλα Βράκα αποτελεί αναμφίβολα την πιο δημοφιλή και πολυφωτογραφημένη παραλία των Συβότων και εν γένει της Θεσπρωτίας, με χιλιάδες εγχώριους και ξένους επισκέπτες να την επισκέπτονται, και να απολαμβάνουν στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης στα γαλαζοπράσινα νερά της. H παραλία ουσιαστικά «ενώνει» τα Σύβοτα με το νησάκι Μουρτεμένο, που βρίσκεται αντίκρυ απ’ την ακτή και αποτελεί τμήμα του συμπλέγματος νησίδων που περιβάλλουν τον οικισμό. Για να φτάσετε εκεί, θα περπατήσετε μέσα στο νερό, με το ύψος των υδάτων να φτάνει μέχρι το γόνατο και σε ορισμένα σημεία μέχρι τη μέση. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε φροντίστε να έχετε την δική σας ομπρέλα, αλλιώς θα αναζητήσετε μία θέση στη σκιά των δέντρων.

2. Πισίνα

Πισίνα όνομα και πράγμα! Η εξίσου αυτή δημοφιλής παραλία με τα κρυστάλλινα νερά και τον διαυγή βυθό βρίσκεται στο μικρό νησάκι του Μούρτου απέναντι ακριβώς από τα Σύβοτα και κάθε Καλοκαίρι γεμίζει με σκάφη και παραθεριστές που αποζητούν λίγες στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς στα πεντακάθαρα νερά του Ιονίου, που στο συγκεκριμένο σημείο θυμίζουν κυριολεκτικά πισίνα. Ειδικά τις μέρες που δεν φυσάει μπορείτε να δείτε τον βυθό, παρά το γεγονός ότι το βάθος είναι μεγάλο. Η συγκεκριμένη παραλία έχει πρωταγωνιστήσει και σε πολλές διεθνείς καμπάνιες του ΕΟΤ, κάνοντας την περιοχή γνωστή στα πέρατα της οικουμένης. Η Πισίνα έχει άμμο και ψιλό βοτσαλάκι, ενώ είναι προσβάσιμη μόνο με σκάφος.

3. Αγία Παρασκευή

Η πανέμορφη αυτή παραλία της Θεσπρωτίας πήρε το όνομά της από το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται εκεί, ενώ μπροστά της, λίγα μέτρα από την ακτή, βρίσκεται και το ομώνυμο καταπράσινο νησάκι. Η παραλία έχει άμμο και ψιλό βότσαλο, ενώ εκεί θα βρείτε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τα ξενοδοχεία της περιοχής, όπως επίσης και ταβέρνες γιατί ως γνωστόν το κολύμπι πάντα ανοίγει την όρεξη. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται ανάμεσα από τα Σύβοτα και την Πέρδικα και είναι πολύ κοντά στον κεντρικό δρόμο, ενώ είναι ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά.

4. Καραβοστάσι

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραλία της Θεσπρωτίας, και βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Πέρδικα Θεσπρωτίας, αλλά και την κοσμοπολίτικη Πάργα Πρεβέζης. Η λευκή αμμουδιά, τα κρυστάλλινα, βαθιά νερά και το πλούσιο πράσινο που φτάνει μέχρι το κύμα δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό. Δεν είναι τυχαίο που πολλά ξένα περιοδικά και ταξιδιωτικά sites την συμπεριλαμβάνουν στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης! Εκεί θα βρείτε σύγχρονες υποδομές, πολυτελή ξενοδοχεία, ταβέρνες με φρέσκο ψάρι και φυσικά πολλά θαλάσσια σπορ για ατελείωτες ώρες διασκέδασης μέσα στα κύματα.

5. Μέγα Ντράφι

Από αυτήν τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η «τριπλή» παραλία της Θεσπρωτίας με τα βαθιά γαλαζοπράσινα νερά. Ο λόγος φυσικά για το Μέγα Ντράφι, μία παραλία που απλώνεται σε τρεις διαφορετικούς κόλπους και ξεχωρίζει για την άγρια ομορφιά της, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στα τουριστικά Σύβοτα. Το πρώτο και μεγαλύτερο τμήμα της ακτής είναι οργανωμένο, ενώ οι άλλοι δύο κολπίσκοι είναι ανοργάνωτοι. Στον δεύτερο κόλπο θα φτάσετε μέσα από ένα μονοπάτι, ενώ στον τρίτο κολυμπώντας μία απόσταση περίπου 150 μέτρων. Ο βυθός εκεί είναι μαγικός, οπότε μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί και την μάσκα σας, ενώ θα παρατηρήσετε και δύο θαλάσσιες σπηλιές που μπορείτε να προσεγγίσετε, πάντα φυσικά με προσοχή.



Πηγή: skai.gr

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