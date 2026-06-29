Την πληροφορία ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου κατηγορείται για βιασμό μεταφέρουν ΜΜΕ από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, εις βάρος του Ράιαν Μέντες έχουν υπάρξει καταγγελίες για βιασμό της μεταφράστριας της ομάδας σε ένα ταξίδι που είχε η εθνική ομάδα της χώρας στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο.

Η ίδια αναφέρει ότι είχε προσληφθεί για ένα ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία για αγώνες που θα είχει εκεί η ομάδα. Μετά το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο τη Χιλή προσκλήθηκε να δώσει το παρών σε μια συνάντηση.

Σε αυτή κατάλαβε ότι δεν ήταν αναγκαία η παρουσία της επέστρεψε στο δωμάτιό της.

Λίγο αργότερα όμως, όπως αναφέρει, άκουσε χτυπήματα στην πόρτα της και όταν την άνοιξε ο Μέντες μπήκε στο δωμάτιο, την χτύπησε και την βίασε. Μάλιστα στις Αρχές έδειξε και τα σημάδια από τα χτυπήματα αυτά.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας συνέλεξε υλικό από τις κάμερες στο ξενοδοχείο και άλλα στοιχεία, τα οποία τα εξετάζουν οι Αρχές της περιοχής και αναμένονται να αποτελέσματα αυτών.

🚨🇨🇻 EL CAPITÁN DE CABO VERDE FUE DENUNCIADO POR VIOLACIÓN



Ryan Mendes es investigado en Nueva Zelanda tras haber sido acusado por una traductora brasileña por un hecho ocurrido antes del inicio de la Copa del Mundo.



El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo, más precisamente… pic.twitter.com/Yv6nBw1ldJ — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2026

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