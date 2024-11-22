Γερμανία: Ο Μπόρις Πιστόριους δεν θα διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου καγκελάριου του SPD - "Ο Όλαφ Σολτς είναι ο κατάλληλος", δήλωσε

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου καγκελάριου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, στελέχη του SPD και ΜΜΕ τάσσονταν υπέρ της δικής του υποψηφιότητας έναντι αυτής του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, θεωρώντας ότι έχει καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

«Μόλις ενημέρωσα την ηγεσία του κόμματός μας και της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ότι δεν προτίθεμαι να διεκδικήσω το αξίωμα του καγκελάριου. Δεν έχω ακόμη τελειώσει εδώ. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Το γραφείο του υπουργού Άμυνας δεν είναι για μένα εφαλτήριο καριέρας. Η εμπιστοσύνη του στρατεύματος που έχω κερδίσει είναι σημαντική για μένα», δηλώνει ο κ. Πιστόριους σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του ιστότοπου του SPD και σημειώνει ότι η συζήτηση βλάπτει το SPD και ο ίδιος θέλει να την τερματίσει, ενώ ούτε την ξεκίνησε ούτε συμμετείχε σε αυτήν.

Ο Μπόρις Πιστόριους επανέλαβε ότι ο Όλαφ Σολτς υπήρξε ένας «εξαιρετικός ομοσπονδιακός καγκελάριος, ο οποίος ηγήθηκε ενός δύσκολου τρικομματικού συνασπισμού εν μέσω ίσως της μεγαλύτερης κρίσης των τελευταίων δεκαετιών». Η λογική και η σύνεσή του έχουν «ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς», προσθέτει, για να καταλήξει: «Ο Όλαφ Σολτς είναι ισχυρός καγκελάριος και είναι ο κατάλληλος για το χρίσμα» ενόψει των επόμενων εκλογών.

Σε δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων ο υπουργός Άμυνας, εδώ και μήνες ο δημοφιλέστερος Γερμανός πολιτικός, προηγείται σημαντικά του κ. Σολτς στο ερώτημα για την επιλογή υποψηφίου καγκελάριου. Στην τρέχουσα δημοσκόπηση του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο κ. Πιστόριους προτιμάται από το 60% των ερωτηθέντων, ενώ ο κ. Σολτς μόλις από το 21%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.