Ο Τραμπ ανακοινώνει πως θα ονομάσει άλλη πιστή του, την Παμ Μπόντι, υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επέλεξε την Παμ Μπόντι, μέλος της ομάδας της υπεράσπισής του στη δίκη του στην αμερικανική Γερουσία το 2020, για να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την απόσυρση του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Ματ Γκέιτς.

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι η πρώην πολιτειακή υπουργός δικαιοσύνης στη Φλόριντα, η Παμ Μπόντι, θα είναι η επόμενη υπουργός Δικαιοσύνης μας», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, μερικές ώρες αφού αποσύρθηκε η υποψηφιότητα του αμφιλεγόμενου κ. Γκέιτς, στην οποία αντιδρούσαν έντονα πλέον στελέχη της παράταξης.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε εργαλειοποιηθεί εναντίον μου και άλλων Ρεπουμπλικάνων. Όχι πια», πρόσθεσε.

Αφού εγκατέλειψε τα καθήκοντά της στη Φλόριντα το 2019, η κυρία Μπόντι, 59 ετών, άλλοτε εισαγγελέας, εντάχθηκε στην ομάδα συνηγόρων του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της δίκης του, που απειλούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Στη δίκη ο τότε πρόεδρος κατηγορήθηκε πως πίεσε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης ώστε το Κίεβο να αρχίσει να διενεργεί έρευνα σε βάρος του γιου του Τζο Μπάιντεν, αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2020, με αντάλλαγμα κρίσιμη στρατιωτική βοήθεια.

Η κυρία Μπόντι ήταν ακόμη μέλος της ομάδας δικηγόρων που αμφισβήτησε, μάταια, το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου του 2020, στις οποίες ο κ. Τραμπ ηττήθηκε από τον κ. Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

