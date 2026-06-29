Χρηματιστήριο: Στις 2.465,31 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,65%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τις προοπτικές της εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.465,31 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,55%), της Εθνικής (+1,50%), της Πειραιώς (+1,26%) και της Coca Cola HBC (+1,25%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,15%), της ΕΥΔΑΠ (-0,93%) και των ΕΛΠΕ (-0,45%).

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 34 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+7,32%) και Lavipharm (+3,45%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τεχνική Ολυμπιακή (-4,08%) και Έλαστρον (-2,88%).

Πηγή: skai.gr

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