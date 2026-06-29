150 Χρόνια Lilly: Η Εξέλιξη της Φαρμακευτικής Έρευνας και οι Θεραπείες του Αύριο

O κ. Διονύσης Φιλιώτης, Πρόεδρος της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, άνοιξε την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση της Lilly και των 32 χρόνων της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορίας ως θεμέλιο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου.

Όπως δήλωσε:

«Η ιστορία της Lilly είναι μεγάλη και εντυπωσιακή. Από αυτά τα 150 χρόνια, εγώ έζησα τα τελευταία 52 από μέσα, που ήταν και είναι τα πλέον συγκλονιστικά»

«Η συνεργασία μου με την εταιρεία ξεκίνησε το 1974. Μετά από μία δεκαετία σκληρής δουλειάς, το 1984 οι συνεργάτες μου κι εγώ δημιουργήσαμε την Φαρμασέρβ Ελλάς και μας ανατέθηκε η αποκλειστική αντιπροσωπεία της Lilly στην Ελλάδα.

Η επιτυχία υπήρξε άμεση και εντυπωσιακή. Δέκα χρόνια αργότερα, η εταιρεία Lilly, μας πρότεινε τη δημιουργία κοινοπραξίας και έτσι ιδρύθηκε η Φαρμασέρβ-Λίλλυ. Μία συνεργασία μοναδική στο είδος της παγκοσμίως, που συνεχίζεται αδιαλείπτως με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας στους ασθενείς και στους επιστήμονες υγείας σημαντικές καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις, υπηρετώντας την υπόσχεση «Να κάνουμε την ζωή των ανθρώπων καλύτερη».

Ο Πρόεδρος της Lilly International, Patrik Jonsson

Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ έχει αναδειχθεί στις κορυφαίες Φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αποτελεί δε, σύμφωνα με τα στοιχεία της IQVIA, την ηγέτιδα δύναμη στην αγορά του Φαρμάκου, τόσο στο χώρο των φαρμακείων όσο και των φαρμακαποθηκών.

Σήμερα μαζί με τα 150 χρόνια της Lilly γιορτάζουμε και τα 32 χρόνια της Φαρμασέρβ-Λίλλυ.»

Και συνεχίζοντας τόνισε:

«Η συνεργασία μας βασίζεται σε κοινές αξίες, εμπιστοσύνη και διαρκή προσήλωση στην επιστήμη και στον ασθενή. Μέσα από αυτή την πορεία, έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες και στη στήριξη του συστήματος υγείας.»

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση προσέδωσε η παρουσία του κ. Patrik Jonsson, President, Lilly International, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα στο πλαίσιο των παγκόσμιων εορτασμών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής αγοράς για τη διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Jonsson ανέδειξε τη διαχρονική αποστολή της Lilly, επισημαίνοντας ότι: «Η καινοτομία και η επιστημονική πρόοδος αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας, με επίκεντρο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.»

Την επετειακή εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος στον χαιρετισμό του δήλωσε «Τι μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα εδώ ως υπουργός Υγείας της Ελλάδας και να απευθύνομαι στα 150 χρόνια αυτής της τεράστιας εταιρείας, που στο διάστημα που δημιουργεί και ανακαλύπτει θεραπείες έχει αλλάξει τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων κατά κυριολεξία, ίσως και εκατοντάδων εκατομμυρίων για να είμαι απολύτως σωστός».

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, κ. Σπύρος Φιλιώτης

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην ινσουλίνη που έγινε πρώτη φορά εμπορικά διαθέσιμη από την Lilly και άλλαξε την πορεία της νόσου, μετατρέποντας την από θανατηφόρα σε μία χρόνια, διαχειρίσιμη ασθένεια καθώς και στις νεότερες καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις της Lilly, όπως αυτή για τη νόσο Alzheimer.

Και συνεχίζοντας τόνισε «Είναι λοιπόν για εμάς, σπουδαίο ότι αυτή η μεγάλη εταιρεία ενισχύει συνεχώς την παρουσία της και στη δική μας χώρα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ασθενών μας».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος στην επέτειο τόνισε:

«Χρόνια πολλά, με επιτυχίες και πρόοδο. Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ αποτελεί ένα παράδειγμα επιτυχίας στη φαρμακοβιομηχανία, στη χώρα μας, μία επιτυχία του ίδιου του κυρίου Φιλιώτη, της οικογένειάς του, αλλά των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας, την οποία άλλωστε έχω επισκεφτεί κατ’ επανάληψη και έχω δει από κοντά τις προσπάθειες των εργαζομένων».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Φαρμασέρβ-Λίλλυ Διονύσης Φιλιώτης και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στην επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Lilly.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ. κ. Σπύρος Σαπουνάς στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε, με τη σειρά του, στη σημασία της καινοτομίας που προσφέρει η Lilly αλλά και στο ρόλο του ΕΟΦ στη μάχη κατά των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ασθενών.

Ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ κ. Σπύρος Φιλιώτης ανέφερε «Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά της Φαρμασέρβ-Λίλλυ που εγγυάται το μέλλον και δεσμευόμαστε να κάνουμε περήφανους όλους τους συναδέλφους μας, που κατάφεραν να βρίσκεται η εταιρεία μας σε αυτή τη θέση, σήμερα».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Φορέων Υγείας, της Ιατρικής και Επιστημονικής Κοινότητας, των Συλλόγων Ασθενών, των ΜΜΕ καθώς και συνεργάτες της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό αποτύπωμα της Φαρμασέρβ-Λίλλυ στην Ελλάδα και το ρόλο της στο ευρύτερο οικοσύστημα υγείας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της Φαρμασέρβ-Λίλλυ Σπύρο Φιλιώτη, στην επετειακή εκδήλωση με φόντο την Ακρόπολη.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με τις ομιλίες και την παρουσία τους οι:

• Γιάννης Στουρνάρας – Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

• Ζωή Ράπτη – Βουλευτής Β’ Αθηνών

• Γεράσιμος Σιάσος – Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

• Γιώργος Πατούλης – Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ)

• Απόστολος Βαλτάς – Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)

• Διονύσιος Ευγενίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

• Γιώργος Χρούσος – Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας

• Θάνος Ασκητής – Διδάκτωρ Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πλήθος διακεκριμένων προσκεκλημένων τίμησε με την παρουσία του τη λαμπερή βραδιά για τη συμπλήρωση 150 χρόνων της Lilly, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η επετειακή εκδήλωση ανέδειξε παράλληλα τη στρατηγική κατεύθυνση της Lilly για το μέλλον, με έμφαση:

• στη συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη

• στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων

• και στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες

Με οδηγό την επιστημονική αριστεία και μια σταθερά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η Lilly και η Φαρμασέρβ-Λίλλυ συνεχίζουν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.

Πηγή: skai.gr

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