Σαουδική Αραβία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Γιασέρ Αλ Μισεχάλ, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Η Σαουδική Αραβία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην τελευταία θέση του 8ου ομίλου, συγκεντρώνοντας δύο βαθμούς. Η ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ γνώρισε την ήττα από την Ισπανία, μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλ Μισεχάλ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχία της εθνικής ομάδας, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της χώρας και πως θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή να δοθεί η δυνατότητα για μια νέα εποχή στην ομοσπονδία.

Ο Αλ Μισεχάλ βρισκόταν στην προεδρία της ομοσπονδίας τα τελευταία επτά χρόνια και είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη υποψηφιότητα της Σαουδικής Αραβίας για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034.

Το Μουντιάλ 2026 ήταν το τρίτο συνεχόμενο και συνολικά έβδομο στην ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η προετοιμασία της ομάδας σημαδεύτηκε από την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Γιώργος Δώνης ανέλαβε την εθνική ομάδα λιγότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, διαδεχόμενος τον Ερβέ Ρενάρ.

Η παραίτηση του Αλ Μισεχάλ ανοίγει πλέον τον δρόμο για αλλαγές στη διοίκηση του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, με στόχο την ανασυγκρότηση της εθνικής ομάδας ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων και φυσικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Σαουδική Αραβία.

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