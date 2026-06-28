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Αδιανόητη τραγωδία για Τρέχο: Ο άλλοτε άσος του Ατρομήτου έχασε σύζυγο και παιδιά στον φονικό σεισμό της Βενεζουέλας

Οι διασώστες εντόπισαν νεκρούς τη σύζυγο και τα παιδιά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Λούκας Τρέχο 

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Λούκας Τρέχο

Ανείπωτη τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο. Ο 38χρονος αμυντικός, που είχε περάσει από Ατρόμητο, Εθνικό Αστέρα και Αιγάλεω, έχασε στους φονικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.

O Aργεντινός άσος της Γκουάιρα είδε το σπίτι που κατοικούσαν να καταρρέει και μετά από 72 ώρες ερευνών από τους διασώστες, εντοπίστηκαν τα μέλη της οικογένειάς του, ωστόσο ήταν πλέον αργά.

O ίδιος ο παίκτης όταν έγινε ο σεισμός είχε γράψει ένα μήνυμα που έδειχνε την αγωνία του στα social media. «Το κτίριό μας στην Πλάγια Γκράντε κατέρρευσε. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε γι' αυτούς και κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος τους είδε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου», είχε αναφέρει. 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμός Νεκροί
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