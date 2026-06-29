Ο Κόντι Χάκπο περνά δύσκολες στιγμές, καθώς η σύζυγός του απέβαλε πριν λίγες μέρες. Παρά την απώλεια του αγέννητου παιδιού του, ο μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ αποφάσισε να μην εγκαταλείψει την αποστολή της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά τα ξημερώματα στο ματς με το Μαρόκο για τη φάση των «32».

«Τα νέα ήταν πολύ άσχημα για τον Κόντι. Κάναμε όλοι ό,τι ήταν δυνατό για να του συμπαρασταθούμε», τόνισε ο προπονητής των «οράνιε», Ρόναλντ Κούμαν.

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