Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απέρριψε χθες Τετάρτη τις «προτάσεις» που προβλέπουν την προσάρτηση ή τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό κατοίκων παλαιστινιακών κατεχόμενων εδαφών, που θα μπορούσαν όπως τόνισε να «απειλήσουν» όλη την περιφέρεια.

«Πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε εξομάλυνση παράνομων συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για προσάρτηση (εδαφών) ή εξαναγκαστικό εκτοπισμό (πληθυσμών), που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ειρήνη και την ασφάλεια των Παλαιστινίων, των Ισραηλινών και της ευρύτερης περιφέρειας», τόνισε ο Φόλκερ Τουρκ σε ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

Ο Φόλκερ Τουρκ δεν κατονόμασε κάποιον στην ομιλία. Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων πρόσφατα, παρουσιάζοντας σχέδιο που προβλέπει οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, που υπέστη πελώρια καταστροφή τους 15 και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, και οι περίπου 2,4 εκατ. κάτοικοί της να μετεγκατασταθούν στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο. Ο κ. Τραμπ εξήγησε πως θέλει ο παραθαλάσσιος θύλακος, το κόστος της ανοικοδόμησης του οποίου εκτιμάται από τον ΟΗΕ πως θα ξεπεράσει τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια, να μετατραπεί στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Χθες Τετάρτη, στους λογαριασμούς του αμερικανού προέδρου σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκε βίντεο, προφανώς εμπνευσμένο από το σχέδιο αυτό, στο οποίο η Γάζα παρουσιάζεται σαν λουτρόπολη όπου δοξάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ύπατος Αρμοστής Τουρκ εξέφρασε εξάλλου κατά την ομιλία του αμφιβολίες για τη δυνατότητα και τη βούληση της ισραηλινής δικαιοσύνης, αλλά και της Χαμάς, να εγγυηθούν πως θα λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου ή άλλες φρικαλεότητες αφότου εξαπολύθηκε η έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα αυτού του πολέμου.

«Τα μέσα και οι μέθοδοι πολέμου του Ισραήλ προκάλεσαν αριθμό θυμάτων και επίπεδο καταστροφής που προκαλούν ίλιγγο, εγείροντας ανησυχία για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και άλλων φρικαλεοτήτων», επανέλαβε ο κ. Τουρκ, τονίζοντας τον «περιορισμένο αριθμό ερευνών και διώξεων από τις ισραηλινές αρχές».

Για τον Φόλκερ Τουρκ «υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα και τη βούληση του ισραηλινού δικαστικού συστήματος να διώξει αληθινά τους υπεύθυνους, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ιδίως όσον αφορά τους παράνομους σκοτωμούς Παλαιστινίων στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη».

Αναφερόμενος στην παλαιστινιακή πλευρά, ο κ. Τουρκ ανέφερε πως «η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις αιχμαλώτισαν, φυλάκισαν και βασάνισαν ομήρους στη Γάζα και εκτόξευσαν βλήματα αδιακρίτως στο ισραηλινό έδαφος», ενέργειες που «αποτελούν εγκλήματα πολέμου».

«Οι υπηρεσίες μου δεν έχουν καμιά ένδειξη πως η Χαμάς ή άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν μέτρα για να τιμωρηθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για όλες τις παραβιάσεις», πρόσθεσε.

Για τον Ύπατο Αρμοστή, αυτή η ατιμωρησία θα φέρει «περισσότερη βία».

«Το ότι απονομιμοποιούνται και απειλούνται διεθνείς θεσμοί που βρίσκονται εκεί για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους και να εγγυηθούν την τήρηση του διεθνούς δικαίου επίσης μας βλάπτει όλους», τόνισε.

Δεν αναφέρθηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση σε κάποιον ονομαστικά. Αλλά στα μέσα Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν.

Ο κ. Χαν κίνησε τη διαδικασία που οδήγησε το ΔΠΔ να προχωρήσει στα τέλη του 2024 στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ισραηλινού πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Οι δικαστές έκριναν πως υπάρχουν «εύλογες» υποψίες πως οι δυο άνδρες ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

