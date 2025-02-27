Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ουκρανίας έπληξε ένα αυτοκίνητο στη συνοριακή περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ένα άλλο, δήλωσε ο περιφερειάρχης νωρίς την Πέμπτη.

Ο κυβερνήτης, Vyacheslav Gladkov, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι ο άνδρας σκοτώθηκε στην πόλη Graivoron, κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει συχνά επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ και σε άλλες παραμεθόριες περιοχές στη σύγκρουση που διαρκεί τρία χρόνια. Τα ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποίησαν μαζική εισβολή τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή του Κουρσκ και εξακολουθούν να κατέχουν ένα κομμάτι εδάφους.

Πηγή: reuters.com

