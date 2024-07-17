Ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις της Γάζας διέπραξαν «εκατοντάδες» εγκλήματα πολέμου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), που σήμερα δημοσίευσε έκθεση για το θέμα αυτό, την οποία απέρριψε άμεσα η Χαμάς.

Η έρευνα αυτή, που αποτελεί μια από τις πιο ενδελεχείς διεθνείς μελέτες μέχρι σήμερα για την επίθεση αυτή που πυροδότησε τον πόλεμο της Γάζας, παραθέτει σειρά εγκλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η έκθεση επικεντρώνεται στις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενός συνόλου κανόνων που αναγνωρίζονται από τα κράτη αναφορικά με ενέργειες σε καιρό πολέμου.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει στην έκθεση του ότι πάνω από 815 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση.

Από τυφλές επιθέσεις σε βάρος αμάχων μέχρι σεξουαλική και έμφυλη βία και βεβήλωση νεκρών

«Μας είναι αδύνατο να υπολογίσουμε τον αριθμό των περιπτώσεων με ακρίβεια», δήλωσε η Μπέλκις Γουίλ, αναπληρώτρια διευθύντρια του οργανισμού για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «προφανώς υπήρξαν εκατοντάδες εκείνη την ημέρα».

Αυτά τα εγκλήματα πολέμου «περιλαμβάνουν εσκεμμένες και τυφλές επιθέσεις σε βάρος αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, εσκεμμένη θανάτωση ανθρώπων υπό κράτηση, σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση, σεξουαλική και έμφυλη βία, ακρωτηριασμούς και βεβήλωση νεκρών, χρήση ανθρώπινων ασπίδων καθώς και πλιάτσικο και λεηλασίες», αναφέρεται στην λεπτομερή έκθεση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ταυτοποίησε επίσης «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» όπως «η σχεδιασμένη δολοφονία αμάχων και η σύλληψη ομήρων», διευκρινίζει η έκθεση.

Ενώ η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θεωρείται ενορχηστρωτής της επίθεσης, η έκθεση αναφέρει αρκετές άλλες ένοπλες οργανώσεις που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου την 7η Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

«Η αλήθεια είναι ότι οι χειρότερες βιαιότητες ξεκάθαρα δεν διαπράχθηκαν από αμάχους της Γάζας», δήλωσε η Γουίλ.

Η Γουίλ τόνισε επίσης «την απίστευτα σχεδιασμένη και συντονισμένη μορφή» της επίθεσης κατά των πόλεων, των κιμπούτς και των στρατιωτικών βάσεων στο ισραηλινό έδαφος γύρω από τη Γάζα.

Απορρίπτει η Χαμάς την έκθεση

«Απορρίπτουμε τα ψέμματα» της έκθεσης, δήλωσε η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, καταγγέλλοντας «κατάφωρη προκατάληψη» υπέρ του Ισραήλ.

Η Χαμάς κατηγορεί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι «(αμελεί) ό,τι προηγήθηκε» της επίθεσης, αναφερομενη στην ισραηλινή κατοχή στα Παλαιστινιακά Εδάφη και τους διαδοχικούς πολέμους μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας από τότε που η Χαμάς ανέλαβε εκεί την εξουσία το 2007.

Η Χαμάς απορρίπτει για άλλη μια φορά τις κατηγορίες περί σεξουαλικής βίας, σημειώνοντας ότι το Παρατηρητήριο διευκρίνισε πως δεν είχε πρόσβαση σε πληροφορίες της ισραηλινής κυβέρνησης για τις βιαιότητες αυτές, παρά τα αιτήματά του.

Η επίθεσης της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο 1.195 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 116 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων οι 42 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε νε εξαλείψει τη Χαμάς. Η εκστρατεία των στρατιωτικών αντιποίνων του Ισραήλ κατέστρεψε τη Λωρίδα της Γάζας και έχει προκαλέσει έως τώρα πάνω από 38.700 θανάτους, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, που δεν διευκρινίζει τον αριθμό των μαχητών που έχουν σκοτωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

