Πακιστάν: Σουνίτες επιτέθηκαν σε οικογένειες σιιτών - Τουλάχιστον 43 νεκροί

Τουλάχιστον 43 είναι οι νεκροί - ανάμεσά τους επτά γυναίκες και τρία παιδιά - στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας μεταξύ σιιτών και σουνιτών στο το βορειοδυτικό Πακιστάν, το οποίο σπαράσσεται από τη θρησκευτική βία. Μάλιστα, εδώ και μήνες, τόσο οι σιιτικές όσο και οι σουνιτικές οικογένειες δεν πάνε σε ζώνες όπου κατοικούν μέλη του άλλου παρακλαδιού του Ισλάμ, δίχως αστυνομική συνοδεία.

Εχθές έγιναν δυο επιθέσεις εναντίον οχηματοπομπών που μετέφεραν οικογένειες σιιτών στην Κουράμ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, που γειτονεύει με το Αφγανιστάν

Άλλοι «δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν», από τους οποίους «ένδεκα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», σημείωσε ο Τζαβέντ Ουλά Μεσούντ, αυτοδιοικητικός αξιωματούχος της πόλης.

Οι δυο οχηματοπομπές οικογενειών σιιτών έγιναν κόσκινο από τις σφαίρες «περίπου δέκα επιτιθέμενων», σύμφωνα με άλλο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σήμερα το πρωί, πολλά πτώματα είχαν παραταχθεί σε σιιτικό τζαμί στην Παρατσινάρ για να γίνει προσευχή.

Update: 🔊

Death toll in #Kurram attacks has risen to 44 (40 Shias and 4 Sunnis). Victims include women & children.



Protesters in Parachinar questioned #Pakistan government and security as the passenger convoy was attacked while traveling under the protection of FC and Police. pic.twitter.com/gKCnujXCn2 — Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) November 21, 2024

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κουράμ

Καθώς η πλειονότητα των θυμάτων ήταν σιίτες, στην Παρατσινάρ, σιιτικό οχυρό στην Κουράμ, «κάτοικοι έκαναν καθιστική διαμαρτυρία τη νύχτα στην κεντρική αγορά», που «συνεχίζεται», είπε άλλο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε αντίδραση «το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κόπηκε» και επιβλήθηκε «απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο», όπου η κυκλοφορία «ανεστάλη», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Μεσούντ, συγκλήθηκε τζίργκα - συμβούλιο προεστών φυλών - «για να αποκατασταθεί η ειρήνη και η τάξη».

Στη συγκεκριμένη ορεινή επαρχία, το εθιμικό δίκαιο των φυλών γενικά θεωρείται πως είναι υπέρτερο των νόμων του κράτους κι όταν οι αρχές δυσκολεύονται να επιβληθούν, συγκαλούνται τέτοιου είδους συμβούλια για να ηρεμούν τα πράγματα.

Όμως τουλάχιστον τρεις φορές από το καλοκαίρι συγκρούσεις μεταξύ μελών διαφορετικών φυλών ή/και θρησκευτικών πεποιθήσεων επαναλήφθηκαν στην Κουράμ παρά τις συμφωνίες που κλείστηκαν σε τέτοια συμβούλια, με ελαφριά και βαριά όπλα, συμπεριλαμβανομένων ολμοβόλων.Χθες

Το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο έχασαν τη ζωή τους 79 άνθρωποι σε συγκρούσεις σιιτικών και σουνιτικών φυλών, που συχνά προκαλούν διαφορές για την ιδιοκτησία γαιών, Σύμφωνα με την Πακιστανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυριότερη ΜΚΟ που υπερασπίζεται τις ελευθερίες στη χώρα.

Για την οργάνωση, το πόσο συχνά ξεσπούν τέτοια αιματηρά επεισόδια αποδεικνύει πως η τοπική και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την «ασφάλεια των απλών πολιτών».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα διαπράχθηκαν επιθέσεις στο ορεινό βορειοδυτικό τμήμα της χώρας κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 στρατιώτες, ενώ επτά αστυνομικοί απήχθησαν και κρατήθηκαν για μια ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.