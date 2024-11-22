Μακρόν: Viral το βίντεο που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση της Αιτής «εντελώς ηλίθια»

Διπλωματική κρίση Γαλλίας και Αϊτής - μία χώρα που μαστίζεται από τη βία - έχουν προκαλέσει ανεπίσημα βίντεο που δείχνουν τον πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν να καταφέρεται με έντονο ύφος εναντίον της αϊτινής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντας τα μέλη της «εντελώς ηλίθιους», σε βίντεο γυρισμένο χωρίς παρουσία δημοσιογράφων, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Ρίο.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, , ο Μακρόν εκφράζεται καθώς αναχωρεί από τη Βραζιλία για τη Χιλή, απαντώντας σε Αϊτινό που του έθεσε «επίμονα» ερωτήματα προσάπτοντας στον ίδιο και στο Παρίσι πως έχουν «ευθύνες για την κατάσταση στην Αϊτή».

«Ειλικρινά, είναι οι Αϊτινοί αυτοί που σκότωσαν την Αϊτή, αφήνοντας ανεξέλεγκτη τη διακίνηση ναρκωτικών», του αντέτεινε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Να τι έκαναν, ο πρωθυπουργός ήταν σούπερ, τον υποστήριζα, τον πέταξαν έξω!», συνέχισε, αναφερόμενος στην αποπομπή τη 10η Νοεμβρίου του Γκάρι Κονίλ, που είχε αναλάβει το αξίωμα του υπηρεσιακού πρωθυπουργού πέντε μήνες νωρίτερα, από το προεδρικό συμβούλιο μετάβασης της Αϊτής.

"Ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti." Au G20, Emmanuel Macron insulte les Haïtiens.



📹 Images : @windyphele pic.twitter.com/wc6zRyQwI8 — L'Humanité (@humanite_fr) November 21, 2024

Μετά την παραίτηση τον Απρίλιο του αμφιλεγόμενου de facto πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, σχηματίστηκε το ΠΣΜ που ασκεί εν μέρει την εκτελεστική εξουσία στην Αϊτή, χώρα όπου επικρατεί χάος, χωρίς πρόεδρο από το 2021.

«Είναι φρικτό (...) Και δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω. Είναι εντελώς ηλίθιοι, δεν έπρεπε να τον διώξουν ποτέ, ο πρωθυπουργός ήταν τρομερός», είπε ο Γάλλος πρόεδρος προτού διακοπεί το βίντεο.

Η Αϊτή κάλεσε τον πρεσβευτή της Γαλλίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αϊτής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Γαλλίας στο κράτος της Καραϊβικής και του εξέφρασε διαμαρτυρία για τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Μακρόν. Ο επικεφαλής της αϊτινής διπλωματίας Ζαν-Βικτόρ Αρβέλ Ζαν Μπατίστ τόνισε στον γάλλο διπλωμάτη Αντουάν Μισόν την «αγανάκτηση» των μεταβατικών αρχών για τη «μη φιλική» και «ανάρμοστη χειρονομία» που «οφείλει να επανορθωθεί», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που περιήλθε στην κατοχή ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το επίσημο κείμενο σημειώνει ότι ο πρεσβευτής της Γαλλίας «αναγνώρισε πως επρόκειτο για ατυχείς δηλώσεις» του αρχηγού του γαλλικού κράτους, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Ρίο.

«Επιστολή διαμαρτυρίας με αποδέκτη τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επιδόθηκε στον πρεσβευτή» Μισόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου του αϊτινού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

