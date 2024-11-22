Ο θανατοποινίτης Κάρι Γκρέισον είναι ο τρίτος άνθρωπος παγκοσμίως που εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ με εισπνοή αζώτου, μία αμφιλεγόμενη μέθοδο εκτέλεσης που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

«Η Αλαμπάμα χρησιμοποίησε με επιτυχία την μέθοδο εκτέλεσης με υποξία, λόγω εισπνοής αζώτου, για την εκτέλεση του Κάρι Γκρέισον», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης Στιβ Μάρσαλ.

Στον Γκρέισον είχε επιβληθεί το 1996 η θανατική ποινή για τον φόνο, πριν από τριάντα χρόνια, μίας γυναίκας που έκανε οτοστόπ στην Αλαμπάμα. Το θύμα, η Βίκι Ντεμπλιέ, 37 ετών, έκανε οτοστόπ από το Τενεσί για να πάει να επισκεφθεί τη μητέρα της στο σπίτι της στη Λουιζιάνα. Το πτώμα της βρέθηκε γεμάτο μαχαιριές και μεταθανάτια ακρωτηριασμένο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους παρόντες στην εκτέλεση, ο Κάρι Γκρέισον έβρισε τον διευθυντή της φυλακής όταν ο τελευταίος τον ρώτησε αν είχε κάποια τελευταία λόγια να πει. Κατόπιν, όταν άρχισε να ρέει το αέριο στη μάσκα στο πρόσωπό του, κουνούσε το κεφάλι από τη μια πλευρά στην άλλη.

Ο 49χρονος πάσχιζε να αναπνεύσει για αρκετά λεπτά προτού πάψει να κινείται, διαπίστωσαν οι ίδιοι.

Όπως και στις δύο προηγούμενες εκτελέσεις με εισπνοή αζώτου, τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο —και οι δύο έγιναν στην Αλαμπάμα— ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποίησαν εναντίον της χρήσης αυτής της μεθόδου προχθές Τετάρτη, επιχειρηματολογώντας πως ενδέχεται να αποτελεί μορφή «βασανιστηρίου» και πως είναι ξεκάθαρα «απαγορευμένη από το διεθνές δίκαιο».

Η εκτέλεση του Γρέισον είναι η 6η στην Αλαμπάμα και η 22η στην οποία προχώρησαν οι αρχές στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς.

Εκτός από τις τρεις με τη μέθοδο της εισπνοής αζώτου, όλες οι άλλες έγιναν με χρήση θανατηφόρων ενέσιμων διαλυμάτων.

While most of the world has moved away from the cruel and inhuman practice of the death penalty, it’s shameful that Alabama just carried out its sixth execution this year.https://t.co/cQWMMAtc3S — Amnesty International USA (@amnestyusa) November 22, 2024

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: skai.gr

