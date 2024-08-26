Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν, όταν ένοπλοι αυτονομιστές επιτέθηκαν σε αστυνομικά τμήματα, σιδηροδρομικές γραμμές και αυτοκινητοδρόμους και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν επιχειρήσεις αντιποίνων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι επιθέσεις αυτές ήταν οι πιο εκτεταμένες που έχουν σημειωθεί εδώ και χρόνια από τους αυτονομιστές οι οποίοι επιδιώκουν την απόσχιση της επαρχίας. Στο Μπαλουτσιστάν είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση μεγάλων έργων από την Κίνα, όπως ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας και ένα ορυχείο χρυσού και χαλκού.

«Οι επιθέσεις ήταν ένα σχέδιο για να προκληθεί αναρχία στο Πακιστάν» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νάκβι σε μια ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 12 αυτονομιστές σε επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν μετά τις χθεσινές και τις σημερινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον στρατό, 14 στρατιώτες και αστυνομικοί καθώς και 21 αυτονομιστές σκοτώθηκαν στη μάχη μετά τη μεγαλύτερη από τις επιθέσεις, που είχε ως στόχο λεωφορεία και φορτηγά σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι σαφές αν στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται οι 12 αυτονομιστές των οποίων τον θάνατο ανακοίνωσε το υπουργείο.

Τοπικοί αξιωματούχοι είπαν ότι τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο. Οι ένοπλοι που σταμάτησαν τα λεωφορεία και τα φορτηγά έλεγξαν τις ταυτότητες των επιβατών και στη συνέχεια πυροβόλησαν ορισμένους από αυτούς, ενώ πυρπόλησαν τα οχήματα.

Τα δρομολόγια των τρένων προς την Κουέτα διακόπηκαν έπειτα από εκρήξεις σε μια σιδηροδρομική γέφυρα που συνδέει την επαρχιακή πρωτεύουσα με το υπόλοιπο Πακιστάν. Χτυπήθηκε επίσης μια σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στο γειτονικό Ιράν, είπε ένα στέλεχος του σιδηροδρόμου, ο Μουχάμαντ Κασίφ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκαν έξι πτώματα που προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιηθεί κοντά στο σημείο της επίθεσης στη σιδηροδρομική γέφυρα.

Οι αυτονομιστές έβαλαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα και σταθμούς ασφαλείας στην επαρχία αυτή, τη μεγαλύτερη αλλά πιο αραιοκατοικημένη του Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους σε μια από τις επιθέσεις.

Ο Στρατός Απελευθέρωσης των Βελούχων (BLA) ανέλαβε την ευθύνη για την επιχείρηση που αποκάλεσε «Χαρούφ» ή «Σκοτεινή Ανεμοθύελλα». Στην ανακοίνωση που εστάλη σε δημοσιογράφους ανέλαβε και την ευθύνη και για άλλες επιθέσεις που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Σύμφωνα με τον BLA, τέσσερις βομβιστές αυτοκτονίας –μεταξύ αυτών και μια γυναίκα– από την περιφέρεια Γκουάνταρ συμμετείχαν σε επίθεση σε μια μεγάλη βάση παραστρατιωτικών δυνάμεων. Οι πακιστανικές αρχές δεν το έχουν επιβεβαιώσει.

Ο BLA είναι η μεγαλύτερη από τις πολλές οργανώσεις ανταρτών που μάχονται την κεντρική κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της επαρχίας, όπου το επίπεδο της φτώχειας είναι πολύ υψηλό. Ζητά να σταματήσουν τα κινεζικά έργα και να ανεξαρτητοποιηθεί το Μπαλουτσιστάν.

Σήμερα ήταν η επέτειος του θανάτου του εθνικιστή ηγέτη των Βελούχων Ακμπάρ Μπούγκτι, ο οποίος σκοτώθηκε από τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας το 2006.

Πηγή: skai.gr

