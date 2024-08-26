Παραμένει υπό κράτηση στο Παρίσιο ρώσος ιδρυτής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσηςTelegram Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος καταζητούνταν από τις γαλλικές αρχές για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την απουσία υποχρεωτικών ελέγχων περιεχομένου. Το ίδιο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπερασπίζεται τον ιδρυτή της σημειώνοντας ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες σωστής λειτουργίας της πλατφόρμας, όπως είναι ο νέος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες Digital Services Act, στόχος του οποίου είναι να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα το παράνομο περιεχόμενο στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η πλατφόρμα σημειώνει επίσης ότι ο Πάβελ Ντούροφ δεν «έχει τίποτα να κρύψει» και ότι ταξιδεύει συχνά στην Ευρώπη. Επιπλέον, τονίζεται ότι είναι «παράλογο» να θεωρείται ο ιδρυτής μιας πλατφόρμας υπεύθυνος για την κατάχρηση της εφαρμογής από τρίτους.



Εδώ και καιρό η πλατφόρμα Telegram κατηγορείται ότι δεν λαμβάνει μέτρα κατά της ρητορικής μίσους και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Η ίδια η πλατφόρμα ισχυρίζεται ότι τηρεί το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο. Από ό,τι βλέπουμε ωστόσο, η γαλλική δικαιοσύνη έχει διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ξεκινήσει προ πολλού προκαταρκτικές έρευνες κατά του Πάβελ Ντούροφ, επειδή η πλατφόρμα του δεν παρεμβαίνει σε παράνομο και προσβλητικό περιεχόμενο, αλλά και επειδή συνεργάζεται ανεπαρκώς με τις αρμόδιες αρχές.

Μεντβέντεφ: «Έκανε λάθος»

Αναπάντητα παραμένουν μέχρι στιγμής τα ερωτήματα γιατί ο Ντούροφ προσγειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ κοντά στο Παρίσι γνωρίζοντας ότι καταζητείται στη Γαλλία. Μέχρι στιγμής η γαλλική εισαγγελία δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση.



Η σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ προκάλεσε την οργή των ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Χθες το βράδυ στο δελτίο της κρατικής τηλεόρασης η δημοσιογράφος Ιρίνα Ρόσιους υπογράμμιζε μεταξύ άλλων: «Η ρωσική πρεσβεία στη Γαλλία απαίτησε από τις γαλλικές αρχές να διευκρινίσουν αμέσως τους λόγους της κράτησης του Πάβελ Ντούροφ, αλλά οι γαλλικές αρχές αποφεύγουν μέχρι αυτή την ώρα οποιαδήποτε συνεργασία».



Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Tass οι γαλλικές αρχές έχουν κληθεί να επιτρέψουν την πρόσβαση του Πάβελ Ντούροφ στο ρωσικό προξενείο. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σχετικά ότι: «Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Ντούροφ έχει εκτός από τη ρωσική, και τη γαλλική υπηκοότητα. Κατά συνέπεια, η Γαλλία θα τον αντιμετωπίσει ως γάλλο πολίτη».



Η σχέση του ιδρυτή της Telegram με τη ρωσική ηγεσία και τις ρωσικές αρχές θεωρείται δύσκολη. O αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα: «Ήθελε να είναι κοσμοπολίτης που ζει χωρίς πατρίδα. Έκανε λάθος. Για τους, πλέον, κοινούς μας εχθρούς είναι απρόβλεπτος και επικίνδυνος».



Η πλατφόρμα Telegram ανήκει στις σημαντικότερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται από πολλές αρχές και πολιτικούς. Στον πόλεμο της Ουκρανίας χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές.



DPA, Associated Press

