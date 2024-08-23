Πακιστάν: Τουλάχιστον 9 αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση

Μια συμμορία επιτέθηκε την Πέμπτη με εκτοξευτήρες ρουκετών σε αυτοκίνητα της αστυνομίας στο κεντροανατολικό Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα αστυνομικούς, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα δύο οχήματα της αστυνομίας κινούνταν στην περιοχή Ραχίμ Γιαρ Χαν της επαρχίας Παντζάμπ όταν δέχθηκαν την επίθεση το βράδυ της Πέμπτης.

"Οι ληστές επιτέθηκαν στα οχήματα με εκτοξευτήρες ρουκετών αφότου ένα από τα οχήματα της αυτοκινητοπομπής χάλασε", ανακοινώθηκε από το γραφείο του γενικού επιθεωρητή της Παντζάμπ. "Τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες στην επίθεση, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν", πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών αυξάνει σε 11 τον αριθμό των νεκρών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μπορεί να επιβεβαιώσει τον θάνατο εννέα νεκρών.

Εδώ και δεκαετίες, συμμορίες εγκληματιών αναπτύσσουν οργανωμένα δράση στις παραποτάμιες συνοριακές περιοχές των επαρχιών Σιντ και Παντζάμπ, όπου επιδίδονται κυρίως σε απαγωγές με σκοπό τα λύτρα.

Ο στρατός εξαπέλυσε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον τους στη Σιντ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά οι εγκληματικές συμμορίες εμφανίστηκαν ξανά καθώς οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη στην επαρχία.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση και διέταξε την ανάληψη "άμεσης δράσης" κατά των δραστών, ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

