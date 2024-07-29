Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της τάξης στο Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν αποκλείσει σήμερα τη στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Γκουαντάρ.

Από το Σάββατο, πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως γυναίκες, κατέβηκαν στους δρόμους καταγγέλλοντας τις επιθέσεις και την περιθωριοποίηση που βιώνουν στην επαρχία αυτή, τη μεγαλύτερη της χώρας. Το Μπαλουτσιστάν είναι μια περιοχή πλούσια σε υδρογονάνθρακες και μεταλλεύματα και φτωχή σε υποδομές και υπηρεσίες.

«Η κυβέρνηση δεν μας δίνει τα δημοκρατικά δικαιώματά μας: μας συλλαμβάνει, μας πυροβολεί και μας βασανίζει» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπεμπέργκ Μπαλόχ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Μπαλόχ Γιακτζέτι (BYK) που συμμετείχε στην κινητοποίηση.

Το εθνικιστικό κίνημα του Μπαλουτσιστάν έχει κινητοποιηθεί τις δύο τελευταίες ημέρες και απέκλεισε έναν αυτοκινητόδρομο, ζητώντας να απελευθερωθούν μέλη του που συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η BYK έκανε λόγο για έναν νεκρό στο Γκουαντάρ και για άλλους δύο σε μια άλλη πόλη. Ένας τοπικός αξιωματούχος είπε ότι μόνο ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε, «ένας έμπορος από το Γκουαντάρ» κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδήλωσης.

Ο πακιστανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές που συμμετείχαν σε μια πορεία στο Γκουαντάρ επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, σκοτώνοντας έναν στρατιώτη και τραυματίζοντας άλλους 16.

Οι αρχές απέκλεισαν τους κυριότερους οδικούς άξονες της περιοχής και οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τα οδοφράγματα για να περάσουν, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σε αυτήν την περιοχή, που συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν, αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας εδώ και δεκαετίες. Επιτίθενται επίσης σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Κίνα με το σκεπτικό ότι ο τοπικός πληθυσμός δεν επωφελείται από αυτά.

Ως απάντηση στις διαδηλώσεις, τις οποίες η κυβέρνηση χαρακτηρίζει παράνομες, σήμερα είχαν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες σε πολλές ζώνες, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Η κινητοποίηση επικεντρώνεται στο Γκουαντάρ, μια «πόλη-κλειδί» για το μεγάλο κινεζικό έργο της διασύνδεσης της δυτικής Κίνας με τον Ινδικό Ωκεανό μέσω του Πακιστάν, με στόχο τη βελτίωση των εμπορικών συνδέσεων στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική με την κατασκευή λιμανιών, σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρομίων και βιομηχανικών πάρκων.

Η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για «παράνομη και άχρηστη» χρήση βίας εναντίον των διαδηλωτών, αναφέροντας ότι το Σάββατο τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές του Μπαλουτσιστάν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι έγιναν 20 συλλήψεις στο Γκουαντάρ, χωρίς ωστόσο να κάνει κανένα σχόλιο για βιαιοπραγίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.