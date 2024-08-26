Η «Catwoman» αποκάλυψε το αληθινό της πρόσωπο- Πώς ήταν πριν τις πλαστικές

Γνωστή και με το παρατσούκλι, «Γυναίκα γάτα» η socialite Jocelyn Wildenstein, αποκάλυψε δημοσιοποιώντας μια παλιά της φωτογραφία, σπάνιο- το δίχως άλλο- φωτογραφικό ντοκουμέντο, του πως ήταν η εμφάνιση της στο παρελθόν, πριν τις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο της.

Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευχών για τα γενέθλια της κόρης της, Diane και την αποτυπώνει νέα και με απίστευτη φυσική ομορφιά να κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της, μωρό.

«Χρόνια πολλά στην όμορφη κόρη μου, Diane Wildenstein», σχολιάζει η 82χρονη Ελβετίδα.

Πηγή: skai.gr

