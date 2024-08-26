Λογαριασμός
Σοκ: Η «Catwoman» αποκάλυψε το αληθινό της πρόσωπο- Πώς ήταν πριν τις πλαστικές επεμβάσεις

Η socialite Jocelyn Wildenstein, αποκάλυψε την εικόνα της πριν τις αισθητικές παρεμβάσεις 

Η «Catwoman» αποκάλυψε το αληθινό της πρόσωπο- Πώς ήταν πριν τις πλαστικές

Γνωστή και με το παρατσούκλι, «Γυναίκα γάτα» η socialite Jocelyn Wildenstein, αποκάλυψε δημοσιοποιώντας μια παλιά της φωτογραφία, σπάνιο- το δίχως άλλο- φωτογραφικό ντοκουμέντο, του πως ήταν η εμφάνιση της στο παρελθόν, πριν τις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο της.

Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευχών για τα γενέθλια της κόρης της, Diane και την αποτυπώνει νέα και με απίστευτη φυσική ομορφιά να κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της, μωρό.

«Χρόνια πολλά στην όμορφη κόρη μου, Diane Wildenstein», σχολιάζει η 82χρονη Ελβετίδα.

54y4y4

Πηγή: skai.gr

