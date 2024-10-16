Νιγηρία έκρηξη βυτιοφόρου

Μια ανείπωτη τραγωδία έλαβε χώρα σήμερα Τρίτη στη Νιγηρία, καθώς εξερράγη βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα, κοστίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 140 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, με πολλούς από αυτούς να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νοσοκομείο και να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τον απολογισμό των νεκρών επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της αφρικανικής χώρας.

Όπως μεταδίδει το BBC, τα θύματα βρίσκονταν στο σημείο, μόνο και μόνο για να προμηθευτούν πετρέλαιο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί είχαν προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην πλησιάσουν το βυτιοφόρο μετά το τραγικό δυστύχημα αργά το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν το αυξανόμενο πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραγικό απολογισμό.

«Το βυτιοφόρο ερχόταν από το Kano και κατευθυνόταν στο Nguru στην πολιτεία Yobe όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος», σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας

Ο οδηγός, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, τέθηκε υπό κράτηση ενώ οι Αρχές διενεργούν έρευνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.