Τρομακτικές ώρες έζησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, κάτοικοι σε γειτονιά του Χαμσάιρ όταν έπιασε φωτιά ένα σταθμευμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το ηλεκτρικό όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν παρκαρισμένο σε δρόμο και φόρτιζε όλο το βράδυ.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την ώρα που ξεσπά η φωτιά και εξαπλώνεται σε ένα φορτηγό και ένα οικογενειακό σπίτι.

Δείτε βίντεο:

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά την πυρκαγιά αποκαλύπτουν το σοκαριστικό μέγεθος της ζημιάς.

Photo Sole nt News

Photo Sole nt News

Photo Solent News

Photo Sole nt News

Το σπίτι που άρπαξε φωτιά, ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία ευτυχώς κατάφερε να βγει με ασφάλεια.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Χάμσαϊρ είπε ότι πληρώματα από τρεις διαφορετικούς πυροσβεστικούς σταθμούς έσπευσαν στο σημείο που έδωσαν πραγματική μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά και στα υπόλοιπα σπίτια και αυτοκίνητα.

