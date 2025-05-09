Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομακτικό: Αυτανάφλεξη... σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο που φόρτιζε - Στις φλόγες γειτονιά του Xάμσαϊρ (βίντεο, φωτογραφίες)

Το ηλεκτρικό όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν παρκαρισμένο σε δρόμο και φόρτιζε - Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την ώρα που ξεσπά η φωτιά

Πυρκαγιά από ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τρομακτικές ώρες έζησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, κάτοικοι σε γειτονιά του Χαμσάιρ όταν έπιασε φωτιά ένα σταθμευμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το ηλεκτρικό όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν παρκαρισμένο σε δρόμο και φόρτιζε όλο το βράδυ.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την ώρα που ξεσπά η φωτιά και εξαπλώνεται σε ένα φορτηγό και ένα οικογενειακό σπίτι.

Δείτε βίντεο:

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά την πυρκαγιά αποκαλύπτουν το σοκαριστικό μέγεθος της ζημιάς. 

φωτιά

Photo Sole nt News

fotia

Photo Sole nt News

φωτιά

Photo Solent News

φωτιά

Photo Sole nt News

Το σπίτι που άρπαξε φωτιά, ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία ευτυχώς κατάφερε να βγει με ασφάλεια.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Χάμσαϊρ είπε ότι πληρώματα από τρεις διαφορετικούς πυροσβεστικούς σταθμούς έσπευσαν στο σημείο που έδωσαν πραγματική μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά και στα υπόλοιπα σπίτια και αυτοκίνητα.

Πηγή: Dailymail

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά ηλεκτρικό όχημα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark