Τρομακτικές ώρες έζησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, κάτοικοι σε γειτονιά του Χαμσάιρ όταν έπιασε φωτιά ένα σταθμευμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Το ηλεκτρικό όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν παρκαρισμένο σε δρόμο και φόρτιζε όλο το βράδυ.
Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την ώρα που ξεσπά η φωτιά και εξαπλώνεται σε ένα φορτηγό και ένα οικογενειακό σπίτι.
Δείτε βίντεο:
Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά την πυρκαγιά αποκαλύπτουν το σοκαριστικό μέγεθος της ζημιάς.
Το σπίτι που άρπαξε φωτιά, ανήκει σε μια οικογένεια, η οποία ευτυχώς κατάφερε να βγει με ασφάλεια.
Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Χάμσαϊρ είπε ότι πληρώματα από τρεις διαφορετικούς πυροσβεστικούς σταθμούς έσπευσαν στο σημείο που έδωσαν πραγματική μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά και στα υπόλοιπα σπίτια και αυτοκίνητα.
- Ζελένσκι: Σύνοδος κορυφής των χωρών της αποκαλούμενης «συμμαχίας των προθύμων» αύριο στην Ουκρανία
- Το Κρεμλίνο επιβέβαιωσε ότι Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν για την επαναφορά των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη
- Σουηδία: Παραιτήθηκε ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας εξαιτίας παλαιότερων φωτογραφιών του σε ιστότοπο γνωριμιών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.