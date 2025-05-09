Τουλάχιστον 50 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες τόσο στο Ινδικό όσο και στο Πακιστανικό Κασμίρ, καθώς το πολεμικό κλίμα μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν συνεχώς οξύνεται, παρά τις πολλές διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Μετά την επίθεση εναντίον τουριστών με 26 νεκρούς στις 22 Απριλίου στο ινδικό Κασμίρ, την Τετάρτη ο ινδικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Πακιστάν, κατηγορώντας το ότι στηρίζει την τζιχαντιστική οργάνωση που ευθύνεται για την επίθεση.

Το Πακιστάν απάντησε στα πυρά, προκαλώντας την πιο φονική στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σήμερα το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για ένα νέο κύμα νυχτερινών πληγμάτων εναντίον του εδάφους του.

Χθες Πέμπτη το βράδυ το ινδικό Κασμίρ συγκλονίστηκε από πολλές εκρήξεις ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στη Λαχώρη, μεγάλη πόλη του Πακιστάν στα σύνορα με την Ινδία.

Η Ινδία έκανε λόγο για «πολλές επιθέσεις» με drones και πυρά από το Πακιστάν στη διάρκεια της νύκτας «κατά μήκος όλης της γραμμής των συνόρων». «Οι επιθέσεις με drones απωθήθηκαν και έλαβαν την κατάλληλη απάντηση», πρόσθεσε ο ινδικός στρατός.

Αντίστοιχα, 4 πολίτες σκοτώθηκαν στο Πακιστάν από τα ινδικά πυρά. «Στη διάρκεια της νύκτας οι ινδικές δυνάμεις στοχοθέτησαν περιοχές όπου βρίσκονται άμαχοι, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν τέσσερις πολίτες, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι δύο ετών», δήλωσε ο Αντίλ Χαν αξιωματούχος της αστυνομίας του Κότλι.

Πλέον ο απολογισμός των νεκρών αμάχων που έχουν σκοτωθεί στο Πακιστάν και το πακιστανικό Κασμίρ από την Τετάρτη ανέρχεται σε 36, σύμφωνα με πακιστανική πηγή.

Στην ινδική πλευρά, σύμφωνα με τον χθεσινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές, 16 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, ο Ινδός υπουργός Άμυνας Rajnath Singh δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα χτυπήματα της Τετάρτης στο Πακιστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται πηγές της ινδικής κυβέρνησης.

Τα σχολεία παρέμεναν κλειστά στο ινδικό Κασμίρ όπως και σε κάποιες περιοχές των κρατιδίων Παντζάμπ και Ραζαστάν της Ινδίας που συνορεύουν με το Πακιστάν. Συνολικά 24 αεροδρόμια στη βορειοδυτική Ινδία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις, οι δύο χώρες εξακολουθούν να αρνούνται δημοσίως ότι έχουν επιθετικές προθέσεις.

Ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης Αταουλάχ Τάραρ κατηγόρησε τα ινδικά μέσα ενημέρωσης για «παραπληροφόρηση». «Μέχρι στιγμής το μόνο που κάναμε ήταν να αμυνθούμε!», τόνισε.

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ δήλωσε ότι «δεν είναι πρόθεση» της χώρας του να «προκαλέσει μια νέα κλιμάκωση», αλλά υποσχέθηκε «πολύ έντονη αντίδραση» σε περίπτωση νέας επίθεσης από το Πακιστάν.

Σε αυτό το κλίμα πολλές ξένες πρωτεύουσες κάλεσαν τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ζήτησε χθες με τη σειρά του να υπάρξει «αποκλιμάκωση». «Δεν θα εμπλακούμε σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά δεν είναι δική μας υπόθεση», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Έπειτα από επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνέχισε την αποστολή του μεσολάβησης στο Νέο Δελχί. Το Ιράν «είναι έτοιμο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για συμβάλει στη μείωση των εντάσεων», δήλωσε μετά την επίσκεψή του.

Ο πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών μαίνεται και στο πεδίο της ενημέρωσης. Η Ινδία ζήτησε από το Χ να μπλοκάρει περισσότερους από 8.000 λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων και κάποιους διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης συμμορφώθηκε, καταγγέλλοντας ωστόσο τη «λογοκρισία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.