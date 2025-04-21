Ο 88χρονος Κλάους Σβαμπ, ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, παραιτείται

Ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Κλάους Σβαμπ (Klaus Schwab) παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού γυρίζοντας σελίδα στην ιστορία του θεσμού που είναι γνωστός για την ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ελίτ στο Νταβός.

«Καθώς μπαίνω στο 88ο έτος μου, αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση του προέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ» γράφει την ανακοίνωσή του ο Κλάους Σβαμπ, τον οποίο θα διαδεχθεί ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nestlé Πέτερ Μπράμπεκ-Λετμάτε (Peter Brabeck-Letmathe)

Ο Μπόργκε Μπρέντε (Borge Brende), πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Φόρουμ.

«Το διοικητικό συμβούλιο έχει αναγνωρίσει τα εξαιρετικά επιτεύγματα του προέδρου και ιδρυτή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Κλάους Σβαμπ. Δημιούργησε τη βασική παγκόσμια πλατφόρμα διαλόγου και προόδου και το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα 55 χρόνια ακάματης ηγεσίας στην κεφαλή του Φόρουμ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το διοικητικό συμβούλιο «επισημαίνει τη σημασία της ακλόνητης διατήρησης της αποστολής και των αξιών του Φόρουμ για την προώθηση της προόδου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.