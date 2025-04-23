Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον ιδρυτή του, Κλάους Σβαμπ, μετά από ανώνυμη επιστολή που καταγγέλλει ανάρμοστη συμπεριφορά από τον πρώην πρόεδρο, όπως αναφέρει το Reuters.

Η ανακοίνωση ήρθε μια ημέρα αφότου ο 88χρονος Σβαμπ δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του προέδρου, χωρίς να αναφέρει τον λόγο. «Καθώς μπαίνω στο 88ο έτος μου, αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση του προέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ» ανέφερε μόνο ο Κλάους Σβαμπ.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) «λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζει ότι παραμένουν αναπόδεικτοι και θα περιμένει το αποτέλεσμα της έρευνας για να σχολιάσει περαιτέρω», ανέφερε το φόρουμ σε δήλωση που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Wall Street Journal, αναφέρθηκε σε έρευνα για χρηματοοικονομικές και ηθικές ατασθαλίες που διεξάγει ο ίδιος ο οργανισμός σε βάρος του ιδρυτή του. Ανώνυμη επιστολή που εστάλη την περασμένη εβδομάδα στο διοικητικό συμβούλιο του WEF εγείρει ανησυχίες για τη διακυβέρνηση του εργασιακού χώρου από τον πρώην πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι η οικογένεια Σβαμπ ανακάτεψε τις προσωπικές της υποθέσεις με τους πόρους του φόρουμ χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.

Εκπρόσωπος της οικογένειας Σβαμπ αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς στην καταγγελία, προσθέτοντας ότι ο Κλάους Σβαμπ σκοπεύει να καταθέσει μήνυση εναντίον οποιουδήποτε βρίσκεται πίσω από την ανώνυμη επιστολή και «οποιουδήποτε διαδίδει αυτές τις ανακρίβειες», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τον Κλάους Σβαμπ θα διαδεχθεί ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nestlé Πέτερ Μπράμπεκ-Λετμάτε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.