O κόσμος ακόμα μιλάει για τη μεγαλειώδη, αποχαιρετιστήρια συναυλία του αρχηγού των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) στο Μπέρμιγχαμ, στην οποία συμμετείχαν θρύλοι της metal και της rock, μεταξύ άλλων οι Metallica, οι Guns N' Roses, Slayer, ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones και ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith.

Ο ίδιος ο θρυλικός Όζι - ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον - ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook φωτογραφίες από τα παρασκήνια, μαζί με την οικογένεια του και τους άλλους αστέρες που εμφανίστηκαν στη σκηνή μαζί του.

Όπως μάλιστα ανέφερε ο γιος του, Λούις Όσμπορν, στο καμαρίνι του ο 76χρονος Οζι συνάντησε για πρώτη φορά τον Axl Rose των Guns N' Roses, ο οποίος του εκδήλωσε τον θαυμασμό του και του είπε πόσο τον ενέπνευσε.

O Ozzy Osbourne στο καμαρίνι του με τους Guns N' Roses

Ο θρύλος της heavy metal συνοδεύτηκε από την πλήρη αρχική σύνθεση των Sabbath για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και ο Λουίς περιέγραψε την τελευταία εμφάνιση του συγκροτήματος ως «εκπληκτική».

«Δεν ξέρω πραγματικά από πού να ξεκινήσω για τη συναυλία. Ήταν εξαιρετικά συγκινητική για εμάς. Κάποιες φορές έκλαιγα με λυγμούς. Ήταν όλα όσα θέλαμε να είναι και ακόμα περισσότερα» ανέφερε ο γιος του Όζι Όσμπορν σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Διαβάστε ακόμα: Συγκινητικές στιγμές στην τελευταία συναυλία του Οζι Όσμπορν: Η κόρη του δέχθηκε πρόταση γάμου - Βίντεο

Αποκάλυψε ότι είχε άγχος για τη συναυλία εδώ και μήνες, καθώς ανησυχούσε για την ικανότητα του πατέρα του να τραγουδήσει λόγω της νόσου του Πάρκινσον.

«Ήθελα απλώς να είναι ένας αξιοπρεπής αποχαιρετισμός για αυτόν. Αλλά μόλις άρχισε να τραγουδάει ξέραμε ότι θα τα κατάφερνε» εξήγησε.

«Ξέρω ότι ήταν απογοητευμένος, όπως είδατε, ήθελε να σηκωθεί και να διαλύσει τη σκηνή όπως παλιά. Αλλά τα κατάφερε περίφημα» συμπλήρωσε.

«Το κοινό του έδειξε όλη την αγάπη που θα περίμενε κανείς και αυτός επέστρεψε σε αυτό. Ένα συναισθηματικό τέλος σε μια εκπληκτική καριέρα 57 ετών» σημείωσε, σύμφωνα με το BBC.

Ο Λούις Όσμπορν είπε ότι ο Όζι Όσμπορν φαινόταν «ατάραχος» από τις αλληλεπίδραση με τον κόσμο και όταν τον ρώτησε αν πέρασε καλά, απάντησε λακωνικά «ναι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.