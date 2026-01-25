Νέο μεγάλο ναυάγιο με μετανάστες, αυτή τη φορά ανοχτά της Τυνησίας, σημειώθηκε στη Μεσόγειο την Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μετανάστης διασώθηκε, ωστόσο υπάρχουν φόβοι για τουλάχιστον 50 ανθρώπους νεκρούς στον βυθό της θάλασσας.

Ο μετανάστης που διασώθηκε, βρισκόταν 24 ώρες στα παγωμένα νερά της Μεσογείου, πριν εντοπιστεί και διασωθεί. Όπως δήλωσε ο ίδιος στις αρχές, πιστεύει ότι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες στο σκάφος, άλλα 50 άτομα, εχουν χάσει τη ζωή τους.

Το πλοιάριο ξεκίνησε από την Τυνησία, οι ακτές της οποίας χρησιμοποιούνται από τους διακινητές ως σημεία για τη μεταφορά ανθρώπων στην Ευρώπη.

Ο μετανάστης μεταφέρθηκε στη Μάλτα για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να τύχει ιατρικής παρακολούθησης.

