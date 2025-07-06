Black Sabbath: Τα «ιερά τέρατα» υποκλίθηκαν στον «πρίγκιπα του σκότους» - Ο Όζι Όσμπορν αποχαιρέτισε το κοινό του (video)

Το αρχικό σχήμα των Black Sabbath επανενώθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια το Σάββατο στο Ηνωμένο Βασίλειο - και για τελευταία φορά, αφού η εμφάνιση θεωρήθηκε επίσης η αποχαιρετιστήρια συναυλία του τραγουδιστή Όζι Όσμπορν. Η συναυλία στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ κορυφώθηκε με τέσσερα τραγούδια των Sabbath και νωρίτερα ο Όσμπορν παρουσίασε ένα σετ πέντε τραγουδιών με το σόλο υλικό του.

Συγκροτήματα της metal και της hard-rock ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν διασκευές των Sabbath καθώς και πρωτότυπο υλικό. «Είναι τόσο ωραίο να βρίσκεσαι σε αυτή τη **** σκηνή, δεν έχετε ιδέα», είπε ο Όσμπορν στο πλήθος των 42.000 ατόμων όταν ο φτερωτός θρόνος του σηκώθηκε για πρώτη φορά κάτω από τη σκηνή. «Ας ξεκινήσει η τρέλα!».

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το συγκρότημα θα έπαιζε μόνο τέσσερα τραγούδια, λόγω των συλλογικών προβλημάτων αντοχής τους. Οι Όζι Όσμπορν, Γκρίζερ Μπάτλερ, Μπιλ Γουόρντ, Τόνι Αϊόμι ερμήνευσαν τα "War Pigs", "NIB", "Iron Man" και "Paranoid" για να κλείσουν την 10ωρη συναυλία στο στάδιο. Μετά το τελευταίο ο Όσμπορν έλαβε μια τούρτα και πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν πάνω από το Villa Park.

Νωρίτερα, για τη «σόλο» ερμηνεία του, ο Όσμπορν είχε την υποστήριξη μπάντας που περιλάμβανε τον κιθαρίστα του, Ζακ Γουάιλντ, ο οποίος ήταν κιθαρίστας των Sabbath και τραγούδησε τα «I Don't Know», «Mr. Crowley», «Suicide Solution», «Mama I’m Coming Home» και «Crazy Train». Ο 76χρονος Όζι Όσμπορν, ο οποίος πάσχει από νόσο του Πάρκινσον, τραγούδησε καθισμένος σε έναν μαύρο θρόνο φορώντας ένα δερμάτινο παλτό και ένα χρυσό περιβραχιόνιο που έγραφε το όνομά του.

Πριν ερμηνεύσει το «Mama» είπε στο κοινό ότι «ήταν κλινήρης για έξι χρόνια» και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Οι Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons και Mastodon ανέβηκαν στη σκηνή ερμηνεύοντας από δύο έως επτά τραγούδια, ένα από τα οποία ήταν τουλάχιστον μία διασκευή των Sabbath ή του Όσμπορν. Οι Guns N Roses με επικεφαλής τον Axl Rose παρουσίασαν τέσσερις διασκευές των Sabbath και δύο δικά τους τραγούδια. Ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones και ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith συμμετείχαν επίσης στη συναυλία.

Θαυμαστές από όλο τον κόσμο που κατάφεραν να βρουν εισιτήρια παρακολούθησαν την ιστορική συναυλία «Back to the Beginning» στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Άστον Βίλα, σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Όζι Όσμπορν. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του το 1970, το οποίο θεωρείται η αρχή της heavy metal, για πολλούς θαυμαστές, και στη συνέχεια ο Όζι Όσμπορν αποχώρησε για σόλο καριέρα το 1979.

Ozzy has arrived on stage, seated on a throne on stage his voice sounds great and you can feel the love in the arena. Astonishing atmosphere. #blacksabbath pic.twitter.com/odTVlV9vH9 — Nina Nannar (@NinaNannarITV) July 5, 2025

«Οι Black Sabbath ξεκίνησαν πραγματικά όλη αυτή την εποχή, την εποχή της metal», δήλωσε ο πρώην αρχηγός των Van Halen, Σάμι Χάγκαρ από παρασκήνια στο BBC News. «Όλοι τους βλέπουν σαν βασιλιάδες, και αν οι βασιλιάδες πρόκειται να φύγουν, τότε θα πάμε να τους τιμήσουμε».

«Χωρίς τους Sabbath δεν θα υπήρχαν Metallica», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού συγκροτήματος, Τζέιμς Χέτφιλντ στο πλήθος κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους. «Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε σκοπό στη ζωή», σύμφωνα με το BBC.

76 years old. Battling severe Parkinson’s. Can’t even stand on his own—yet still owns the stage and holds every soul in the crowd.



Ozzy Osbourne, your legacy is untouchable. 🖤🎤👑



pic.twitter.com/2MrFIsIILG — Star Snap (@StarSnap_1) July 6, 2025

Η εμφάνιση των Guns N' Roses περιελάμβανε μια διασκευή του τραγουδιού των Sabbath του 1978, Never Say Die, με τον αρχηγό του συγκροτήματος Axl Rose να φωνάζει στο τέλος: «Μπέρμιγχαμ! Όζι! Sabbath! Ευχαριστώ!». Τη συναυλία παρακολούθησαν όχι μόνον οι 42.000 θεατές στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ, αλλά και περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ακόμη που πλήρωσαν για τη ζωντανή μετάδοση.

Πηγή: skai.gr

