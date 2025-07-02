«Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν δεν είναι πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά αρχηγός χούντας» είπε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, στη συγκέντρωση του κόμματός του μπροστά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών από τη σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Kim ne yazar bilmem.

Ama 100 günde 30 miting yapan;

İşçiye, çiftçiye, memura, emekliye, öğrenciye sokakta dokunan;

Umut, değişim ve heyecan kapısını yeniden açan CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve tüm destekçilerinin bu mücadelesini Cumhuriyet tarihi büyük harflerle yazacak. pic.twitter.com/SCH8Q8PL7x July 1, 2025

Μετά την ομιλία του Οζέλ και την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του συγκεντρωμένου πλήθους και των αστυνομικών δυνάμεων που ζήτησε από τους διαδηλωτές να διαλυθούν. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και συνέλαβε 42 αρκετούς διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι.

Tevhid bayrağı açan bir grup, gece yarısıTaksim'de polise saldırdı.

pic.twitter.com/cyWAs7uWRf — Ateist TV (@Ateist_TV) July 1, 2025

Η αντιπολίτευση, μάλιστα, κατηγορεί την αστυνομία ότι δεν συλλαμβάνει ισλαμιστές που διαδηλώνουν έξω από το σατιρικό περιοδικό για το σκίτσο του Μωάμεθ.

#SONDAKİKA



Polis, Saraçhane’de vatandaşlara çok sert şekilde müdahale etmeye başladı.



pic.twitter.com/OVRvVhpjrj — Solcu Gazete (@solcugazete60) July 1, 2025

For the fourth consecutive day and night, protesters have been out in force in Istanbul and in Eskisehir, where police used tear gas against thousands of demonstrators protesting the arrest of Mayor Ekrem Imamoglu pic.twitter.com/tGe6xh4ivH — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) March 22, 2025

«Η σύλληψη του Ιμάμογλου ήταν ένα πραξικόπημα»

Κατά την ομιλία του, ο Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε ότι η σύλληψη του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου ήταν ένα πραξικόπημα και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε πραξικόπημα έχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτού του πραξικοπήματος ήταν να ακυρώσει στις 18 Μαρτίου το πτυχίο του Εκρέμ Ιμάμογλου και στις 19 Μαρτίου να πάει στο σπίτι του με εκατοντάδες αστυνομικούς».

Ο πρόεδρος του CHP συνέχισε λέγοντας: «Κάθε πραξικόπημα έχει μια χούντα. Αυτό το πραξικόπημα έχει τρεις εισαγγελείς, τρεις δικαστές, τρεις κρυφούς μάρτυρες, συκοφάντες και έναν πρόεδρο της χούντας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που στο παρελθόν είχε εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον λαό που του είχε δώσει αυτήν την εξουσία, δεν είναι πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά πρόεδρος της χούντας».

Αναφερόμενος στη σύλληψη την Τρίτη, 1η Ιουλίου, του προερχόμενου από το CHP τέως δημάρχου Σμύρνης, Τουντς Σογιέρ, και άλλων 156 ατόμων, μεταξύ των οποίων πολλών στελεχών του κόμματος, ο Οζγκιουρ Οζέλ δήλωσε: «Δυστυχώς, η κατάργηση του νόμου επεκτάθηκε και σήμερα στην Σμύρνη. Σήμερα, που θα συμπληρώνονται για 100 μαύρες ημέρες (σ.σ. από τη σύλληψη του Ιμάμογλου), αμαύρισαν και πάλι τη Δικαιοσύνη με μια επιχείρηση τα ξημερώματα. Ο Ερντογάν πριν από πέντε μέρες έλεγε ότι η έρευνα θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις. Είσαι ο εισαγγελέας που χειρίζεται μυστικούς φακέλους, είσαι δικαστής; Πώς τα ξέρεις όλα αυτά και τα χρησιμοποιείς για πολιτικούς σκοπούς; Νομίζεις ότι με μια τέτοια επιχείρηση στη Σμύρνη θα δυσκολέψεις τον αγώνα μας στην Κωνσταντινούπολη. Από εδώ σου ρίχνουμε το γάντι. Όπου κι αν κάνεις επιχείρηση, σε ένα μέρος, σε δύο μέρη, σε δέκα μέρη, σε χίλια μέρη, θα αντισταθούμε σε χίλια μέρη, θα αντισταθούμε χίλιες φορές».

Ο πρόεδρος του CHP ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα του έχει συλλέξει πάνω από 20 εκατομμύρια υπογραφές συμπαράστασης στο Ιμάμογλου και τελικός στόχος είναι ο αριθμός των υπογραφών να ξεπεράσει τις ψήφους που πήρε ο Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023, καθώς αυτό θα αποτελέσει, όπως είπε, ψήφο δυσπιστίας από τον ίδιο τον λαό.

Στη διαδήλωση μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης παρούσα ήταν και η σύζυγος του Εκρέμ Ιμάμογλου, Ντιλέκ.

«Φτάνει πια. Αυτή η διαδικασία πρέπει να τελειώσει αμέσως. Ο Εκρέμ και όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να δικαστούν δίκαια χωρίς να είναι προφυλακισμένοι. Δεν θα συνηθίσουμε σε αυτή την αδικία. Έχουμε το κούτελό μας καθαρό και το κεφάλι μας ψηλά. Ο λαός μας βλέπει τις αδικίες που γίνονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους σας που στηρίξατε τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τους συνοδοιπόρους του αυτές τις 100 ημέρες της προφυλάκισής τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για τον καθένα ξεχωριστά. Ή όλοι μαζί ή κανένας» είπε στη σύντομη παρέμβασή της η Ντιλέκ Ιμάμογλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.