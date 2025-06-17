Ξεκίνησε η δίκη Ιμάμογλου: Είμαι στο κελί επειδή νίκησα 3 φορές αυτούς που θέλουν την Κωνσταντινούπολη

Ξεκίνησε χθες η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου που κατηγορείται για προσβολή του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δήλωσε: «Είμαι στο κελί επειδή νίκησα τρεις φορές αυτούς που θέλουν την Κωνσταντινούπολη»

«Είμαστε αιχμάλωτοι με τα ψέματα των ψευτών»

Ο Ιμάμογλου είπε στο δικαστήριο: «Εγώ είμαι εδώ επειδή νίκησα 3 φορές τη νοοτροπία που έλεγε πως 'όποιος κερδίσει την Κωνσταντινούπολη κερδίζει και την Τουρκία. Γι αυτό είμαι μέσα στο κελί. Διότι υπηρέτησα τα 16 εκατομμύρια των Κωνσταντινουπολιτών δίχως να κοιτάζω ποιον ψήφισαν, ποιον θέλουν, τα πιστεύω τους, ποια είναι ή εθνική τους καταγωγή.

Εμείς εδώ δεν δικαζόμαστε. Eμείς επί 90 ημέρες, κι άλλοι από εμάς εδώ και 250 ημέρες, από τον περασμένο Οκτώβριο είμαστε κρατούμενοι, υποβαλλόμαστε στη δικαστική παρενόχληση, δεχόμαστε ψυχολογικά βασανιστήρια. Μας διαμοιράζουν σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων. Έχουμε υποστεί βαρβαρότητα και επιχειρούν να μας τιμωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Με τα ψέματα των κρυφών μαρτύρων, με τις στημένες κατηγορίες, με δολοπλοκία. Είμαστε αιχμάλωτοι με τα ψέματα ανθρώπων που οι ίδιοι είναι επαγγελματίες ψεύτες και εγκληματίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.