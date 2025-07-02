Politico: Το Πεντάγωνο αναστέλλει αποστολές πυραύλων στην Ουκρανία λόγω συρρίκνωσης των αποθεμάτων

Το Πεντάγωνο ανέστειλε ορισμένες αποστολές πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων πυρομαχικών ακριβείας προς την Ουκρανία λόγω ανησυχιών για τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων, έγραψε σήμερα το Politico, επικαλούμενο πρόσωπα καλά ενημερωμένα στο θέμα αυτό.

Η απόφαση λήφθηκε στις αρχές Ιουνίου να μην δοθεί ένα μέρος της βοήθειας που είχε υποσχεθεί στο Κίεβο η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, η οποία όμως τώρα τίθεται σε ισχύ, προστίθεται στο δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

