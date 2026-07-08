Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα και τις ιστοσελίδες του τουρκικού Τύπου, με τις περισσότερες εφημερίδες να κάνουν λόγο για θετικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον σχετικά με την άρση των κυρώσεων CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Η Hurriyet αναφέρει ότι οι κυρώσεις βρίσκονται σε τροχιά άρσης και χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Τραμπ «θετικό μήνυμα» για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, δίνει έμφαση στις αναφορές του Αμερικανού προέδρου για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού KAAN και τους κινητήρες του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Milliyet, η οποία τιτλοφορεί το σχετικό δημοσίευμά της «Θα άρουμε τις κυρώσεις», κάνοντας λόγο για σημαντικά μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ τόσο για τα F-35 όσο και για τους κινητήρες του KAAN.

Από την πλευρά της, η Sözcü στέκεται σε διαφορετική πτυχή της συνάντησης, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ υπενθύμισε στον Τούρκο πρόεδρο την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα σκεφτεί τι θα κάνει με τα F-35».

Στο ίδιο δημοσίευμα, η Sözcü αναφέρεται και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έστειλε μήνυμα πραγματοποιώντας εναέριο ανεφοδιασμό ελληνικών F-16 στην περιοχή.

Η Cumhuriyet, τέλος, κάνει λόγο για «νέες υποσχέσεις Τραμπ», επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παράλληλα έστειλε θετικά μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα των F-35.

Οι αναφορές αυτές έρχονται στον απόηχο της συνάντησης των δύο ηγετών, με τον τουρκικό Τύπο να εστιάζει κυρίως στο ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και στην προοπτική επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Ο Ερντογάν μπήκε «αγκαζέ» με τον Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται να συνοδεύει τον Αμερικανό ομόλογό του κρατώντας τον «αγκαζέ» κατά την είσοδό τους στο κτίριο, σε ένα στιγμιότυπο που σχολιάστηκε ευρέως ως ένδειξη της ιδιαίτερα θερμής ατμόσφαιρας που επικράτησε στη συνάντησή τους.

🇺🇸🇹🇷 Watch Trump in Ankara today, praising Turkish officials, saluting their military officers with genuine warmth.



This is not the body language he brings to Brussels or Paris.



Writer: Oliverpic.twitter.com/3Je45wgFRj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

Η «οικογενειακή» φωτογραφία των ηγετών του ΝΑΤΟ - Οθωμανικό εμβατήριο στην υποδοχή Τραμπ και Μητσοτάκη

Στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από την καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία των ηγετών του ΝΑΤΟ μαζί με τις συζύγους τους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει από την Άγκυρα ο Μανώλης Κωστίδης, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου η στρατιωτική μπάντα των Γενιτσάρων απέδωσε οθωμανικό εμβατήριο κατά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Λαβράκι ή μοσχαρίσια παϊδάκια με καμένο βούτυρο στο επίσημο δείπνο Ερντογάν

Παραδοσιακές γεύσεις της τουρκικής κουζίνας περιλάμβανε το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τους ηγέτες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ψάρι ή κρέας για το κυρίως πιάτο.

Το μενού ξεκινούσε με πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, συνοδευόμενη από βούτυρο Τραπεζούντας και μέλι κηρήθρας από το Χιζάν, ενώ στα ορεκτικά περιλαμβάνονταν επίσης σοταρισμένα λαχανικά με ελαιόλαδο και καβουρδισμένο γιαούρτι από το Ντενιζλί.

Στη συνέχεια σερβιρίστηκαν τα παραδοσιακά μαντί, τα χαρακτηριστικά τουρκικά ζυμαρικά τύπου ραβιόλι, με καμένο γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας από το Άγιας.

Για το κυρίως πιάτο οι προσκεκλημένοι μπορούσαν να επιλέξουν είτε λαβράκι, συνοδευόμενο από ταραμά, αγκινάρα από την Ούρλα αρωματισμένη με μαστίχα και αμπελόφυλλα από το Τοκάτ, είτε σιγομαγειρεμένα μοσχαρίσια παϊδάκια με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι με μανιτάρια.

Το δείπνο ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό γλυκό Sütlü Nuriye, γνωστό και ως «μπακλαβάς με γάλα», το οποίο σερβιρίστηκε με αφρό φιστικιού, παγωτό από το Μαράς και περγαμόντο. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές γεύσεις της χώρας που επιλέχθηκαν για να γνωρίσουν οι ξένοι ηγέτες την τοπική γαστρονομία.

Πηγή: skai.gr

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