Αμερικανικό σύστημα κατά των drones θα βοηθήσει τη Ρουμανία να αποτρέψει ρωσικές εισβολές

Ο επικεφαλής άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ σύντομα θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα σύστημα κατά των drones, που παρέχεται από τις ΗΠΑ, για να αποτρέψει έναν αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τη Ρωσία.

Ο υπουργός Άμυνας Ionut Mosteanu δήλωσε ότι το νέο σύστημα Merops αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα καθώς η Μόσχα δοκιμάζει πιο επιθετικά τις δυνατότητες της στρατιωτικής συμμαχίας στην ανατολική της πλευρά σύμφωνα με τη Washington Post. Ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ Ντόναχιου, ο οποίος μίλησε μαζί με τον Μοστεάνου, ανέφερε ότι το σύστημα είναι σχεδόν έτοιμο.

«Το έχουμε δοκιμάσει και βρίσκεται στα τελικά στάδια ανάπτυξής του», δήλωσε ο Ντόναχιου, διοικητής του αμερικανικού στρατού για την Ευρώπη και την Αφρική, σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσέανου κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην αυξημένη ρωσική επιθετικότητα, ειδικά σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπως η Ρουμανία και η Πολωνία. Η αύξηση στον αριθμό των εισβολών με drones είναι κοντά στο να εκθέσει τα τρωτά σημεία του ΝΑΤΟ στην ανατολική του πλευρά.

Οι ανησυχίες για τη Ρουμανία είναι έντονες, καθώς η χώρα έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν τον αριθμό των στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Ο Μοστιανού σχεδίαζε να γιορτάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών των ΗΠΑ με αμερικανικά στρατεύματα, αλλά ανέβαλε τα σχέδιά του για να αντιμετωπίσει τη συντριβή ενός πιθανού ρωσικού drone.

Λίγο αφότου παρακολούθησε τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon να επιστρέφουν από μια αποστολή παρακολούθησης παραβιάσεων του εναέριου χώρου μετά από ρωσικές επιθέσεις στη γειτονική Ουκρανία, ο Μοστιανού δήλωσε ότι η Ρουμανία, μαζί με την Πολωνία, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα τελικά στάδια της εγκατάστασης του νέου συστήματος κατά των drone.

«Σήμερα θα έπρεπε να ήταν μια ημέρα εορτασμού, αλλά δυστυχώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια νέα ρωσική πρόκληση εναντίον της Ρουμανίας», δήλωσε ο Μοστιανού στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η χώρα αναγκάστηκε να εκκενώσει εκατοντάδες ανθρώπους από δύο χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία λόγω κινδύνου έκρηξης, αφού ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα τουρκικό πετρελαιοφόρο στο ουκρανικό λιμάνι Ισμαήλ.

Η στρατιωτική βάση, η οποία πρόκειται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, φιλοξενεί περίπου 800 Αμερικανούς στρατιώτες, καθώς και αεροσκάφη και εξοπλισμό που παρέχουν εναέρια ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η πρώτη φάση της επέκτασης, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

