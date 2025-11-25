H Κομισιόν παρουσιάζει τις προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη φθινοπωρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Επιτροπή καλεί σε συντονισμένη δράση για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η καινοτομία και οι επενδύσεις, σύμφωνα με την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας. Η φθινοπωρινή δέσμη εγκαινιάζει τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, ο οποίος θα βελτιώσει την αναλυτική του βάση, θα ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών, και θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή.

Η δέσμη μέτρων βασίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2025, οι οποίες δείχνουν ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παραμένει ανθεκτική με μέτρια ανάπτυξη, κυρίως χάρη στην έντονη εγχώρια ζήτηση και τις αυξημένες επενδύσεις, την ισχυρή αγορά εργασίας και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ταυτόχρονα, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με διάφορα στρατηγικά τρωτά σημεία και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για τα δημόσια οικονομικά που αφορούν την άμυνα και τη μετάβαση σε μια απανθρακοποιημένη και ψηφιακή οικονομία. Επομένως, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών θα είναι καθοριστικές για την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της Ευρώπης και τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

