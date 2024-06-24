Με 77 ψήφους «υπέρ» και 22 «κατά» η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, με επικεφαλής το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE και με πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος αυτού, Χρίστιαν Μίτσκοσκι έλαβε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας.

Στην τελετή ορκωμοσίας, που ακολούθησε της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, τόσο ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι όσο και οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν σύμφωνα με το συνταγματικό όνομα της χώρας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

«Ορκίζομαι πως το αξίωμα του πρωθυπουργού/υπουργού θα το ασκώ υπεύθυνα και ευσυνείδητα, σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας», αναφώνησαν ο νέος πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησής του, επαναλαμβάνοντας τον όρκο που υπαγόρευσε ο πρόεδρος της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Άφριμ Γκάσι.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, στη δευτερολογία του κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του και λίγο πριν από την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του, αιτιολογώντας την επιλογή του να ορκιστεί ως πρωθυπουργός με το συνταγματικό όνομα της χώρας, χαρακτήρισε ως «επαίσχυντο» τον προσδιορισμό «Βόρεια» στην συνταγματική ονομασία της χώρας του, αλλά όπως είπε αποτελεί πλέον μέρος του νομικού συστήματος της χώρας και με τον οποίο, όπως συμπλήρωσε, καλείται να «συνθηκολογήσει».

Ο ίδιος, πριν από μερικές ημέρες, είχε δηλώσει ότι στην ορκωμοσία της κυβέρνησής του θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας (σ.σ. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), κάτι που η αντιπολίτευση στηλίτευσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, καταλογίζοντάς του «διπροσωπεία» και «υποκριτκή στάση».

«Λέω, πως ο προσδιορισμός αυτός (σ.σ. Βόρεια), τον οποίο πρέπει να εκφέρω κατά την ορκωμοσία μου είναι επαίσχυντος, καθώς μου θυμίζει προσωπικά την ντροπή που φέρατε στην πατρίδα μου, στην οικογένειά μου και στα αγέννητα εγγόνια μου και σε αυτούς μετά από αυτά. Και όσο εγώ είμαι ζωντανός, τόσο πολιτικά όσο και ως άνθρωπος, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να διορθώσω αυτήν την αδικία. Δυστυχώς, αυτήν τη στιγμή είμαι ανίσχυρος και πρέπει στην παρούσα φάση να συνθηκολογήσω ενώπιόν σας και να πω τον επαίσχυντο αυτόν προσδιορισμό, διότι δυστυχώς είναι μέρος του νόμου και του Συντάγματος που πρέπει να σεβαστώ ως επικεφαλής της κυβέρνησης», είπε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ωστόσο στη δευτερολογία του αλλά και κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του, το Σάββατο, αποκαλούσε τη χώρα «Μακεδονία».

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ηγείται του εθνικιστικού VMRO-DPMNE από το 2017 είχε δηλώσει επανειλημμένως στο παρελθόν πως δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλέσει τη χώρα «Βόρεια Μακεδονία», ακόμη και με αντίτιμο να του αφαιρεθεί μελλοντικά το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκύψει στους «εκβιασμούς της Βουλγαρίας» και να αποδεχτεί την αλλαγή του Συντάγματος της χώρας, προκειμένου, στην παρούσα φάση να ενσωματωθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο 46χρονος νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, είναι καθηγητής Μηχανολόγος-Μηχανικός του Πανεπιστημίου των Σκοπίων. Στην κυβέρνησή του, πέραν του VMRO-DPMNE, συμμετέχουν ακόμη ο μέχρι πρότινος αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός με την επωνυμία «Αξίζει» και το νεοσύστατο σλαβικό κόμμα «Ξέρω», του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Η τρικομματική αυτή κυβέρνηση θα διαθέτει στη Βουλή τη στήριξη 78 βουλευτών, εκ των 120 που αριθμεί συνολικά η Βουλή και θα διαθέτει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το νέο κυβερνητικό σχήμα αποτελείται από 23 υπουργεία. Το VMRO-DPMNE διαθέτει σε αυτήν συνολικά 15 υπουργούς, ο αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» έξι υπουργούς, ενώ το κόμμα «Ξέρω» δύο υπουργούς. Από τους 23 υπουργούς της νέας κυβέρνησης, μόνο τρεις είναι γυναίκες.

Από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης προκύπτει πως τα σημαντικότερα υπουργεία σε αυτήν θα ελέγχονται από το VMRO -DPMNE.

‘Έτσι, νέος υπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου είναι ο 35χρονος Τίμτσο Μουτσούνσκι, ο οποίος είναι σήμερα ένας εκ των τεσσάρων αντιπροέδρων του VMRO-DPMNE και δήμαρχος του Άεροντρομ, του μεγαλύτερου δήμου μεταξύ των δέκα του πολεοδομικού συγκροτήματος των Σκοπίων.

Νέα υπουργός Οικονομικών είναι η Γκορντάνα Ντιμιτρίεφσκα- Κότσοσκα, η οποία σήμερα είναι επίσης μια εκ των τεσσάρων αντιπροέδρων του VMRO-DPMNE.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, τα δύο σημαντικά υπουργεία ελέγχονταν από το απελθών πλέον συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι, το οποίο - μετά από 20 χρόνια - πέρασε στην αντιπολίτευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών (στο οποίο υπάγεται η αστυνομία) αναλαμβάνει ο Πάντσε Τόσκοφσκι, επίσης στέλεχος του VMRO-DPMNE, ενώ το υπουργείο Άμυνας ο Βλάντο Μισαΐλοφσκι, ο οποίος είναι και αυτός ένας από τους αντιπροέδρους του VMRO-DPMNE. Το νεοσύστατο υπουργείο Ενέργειας αναλαμβάνει η Σάνια Μποζίνοφσκα, ειδική σε θέματα ενέργειας και σύμβουλος του Χρίστιαν Μίτσκοσκι για ενεργειακά θέματα.

Η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προκύπτει μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα, που διεξήχθησαν στις 8 Μαϊου, στις οποίες πρώτο κόμμα ήρθε το VMRO-DPMNE, καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής. Από 18 έδρες κατέλαβαν το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) και το απερχόμενο συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI. O συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει» κατέλαβε 14 έδρες, ενώ από έξι έδρες εξασφάλισαν το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το κόμμα «Ξέρω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

