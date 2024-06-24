Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε την ανησυχία του για το πιθανό αποτέλεσμα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

«Ανησυχώ για τις εκλογές στη Γαλλία», τόνισε σήμερα ο Σολτς σε συνέντευξη στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

«Εύχομαι επιτυχή αποτελέσματα για τα κόμματα που δεν είναι της Λεπέν», τόνισε, αναφερόμενος στο ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν. Ωστόσο δήλωσε πως «οι Γάλλοι θα αποφασίζουν».

Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει να έχει συναντήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η προεδρία του δεν αμφισβητείται, αλλά παρόλα αυτά ένα νέο ακροδεξιό κοινοβούλιο θα συνιστούσε μια αλλαγή, συμπλήρωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Υπενθυμίζεται ότι την επομένη των Ευρωεκλογών, σε ερώτηση εάν ο καγκελάριος Σολτς σκέφτεται να μιμηθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ είχε επισημάνει ότι η Γαλλία έχει διαφορετικό πολιτικό σύστημα, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε «ούτε για δευτερόλεπτο» σκέψη για πρόωρες εκλογές στην κυβέρνηση.

«Στην Γερμανία η επόμενη Bundestag θα εκλεγεί το φθινόπωρο του 2025 και σκοπεύουμε αυτό να το τηρήσουμε», όπως είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.