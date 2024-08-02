Οι Χούθι υπόσχονται «στρατιωτική απάντηση»- Τι απαντά το Ισραήλ

Ο ηγέτης των ανταρτών της Υεμένης, ο Αμπντελ Μαλίκ αλ-Χούθι, υποσχέθηκε σήμερα ότι θα δοθεί "στρατιωτική απάντηση" στην "επικίνδυνη κλιμάκωση" που προκάλεσε το Ισραήλ, όπως ο ίδιος τόνισε, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια χθες, Τετάρτη, στην Τεχεράνη σε πλήγμα που αποδόθηκε Ισραήλ.

"Είναι ξεκάθαρη η θέση μας για τα εγκλήματα αυτα", δήλωσε ο ηγέτης του φιλοϊρανικού κινήματος των ανταρτών Χούθι σε τηλεοπτική του ομιλία. "Πρέπει να υπάρξει στρατιωτική απάντηση σε αυτά τα εγκλήματα, τα οποία είναι επικίνδυνα, θρασύτατα και συνιστούν μεγάλη κλιμάκωση εκ μέρους του ισραηλινού εχθρού", συνέχισε.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι αυξάνουν τις επιθέσεις στ' ανοικτά των ακτών της Υεμένης εναντίον πλοίων που παρουσιάζονται ως συνδέονται με κάποιο τρόπο με το Ισραήλ, σε ένδειξη "υποστήριξης" προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας.

Οι αντάρτες της Υεμένης έχουν εκτοξεύσει επίσης πυραύλους εναντίον ισραηλινών πόλεων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν.

Στην ομιλία του σήμερα, ο Αμπντελ Μαλίκ αλ-Χούθι χαρακτήρισε τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς "κατάφωρη και σαφή παραβίαση όλων των κανόνων και όλων των αρχών".

Σχολιάζοντας επίσης τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Φουάντ Σουκρ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη κοντά στη Βηρυτό σε πλήγμα, την ευθύνη για το οποίο ανέλαβε το Ισραήλ, ο ηγέτης των ανταρτών κατήγγειλε "ολοφάνερη επιθετικότητα και επικίνδυνη κλιμάκωση".

Οι Χούθι ελέγχουν ολόκληρα τμήματα της Υεμένης, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος της ακτής στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η επιδρομή στον Λίβανο ήταν η μόνη στη Μέση Ανατολή

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι η αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε τον θάνατο ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ήταν η μόνη που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς στην Τεχεράνη.

Ο στρατιωτικός ηγέτης του ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ο Φουάντ Σουκρ, σκοτώθηκε το βράδυ της Τρίτης από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο μιας πυκνοκατοικημένης γειτονιάς της Βηρυτού.

"Επιτεθήκαμε την νύχτα της Τρίτης στον Λίβανο και εξοντώσαμε τον Φουάντ Σουκρ σε μια στοχευμένη αεροπορική επιδρομή. Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, δεν υπήρξε άλλη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ ούτε με πύραυλο ούτε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκείνη τη νύχτα σε όλη τη Μέση Ανατολή", δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρωτούσε αν μπορούσε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια φέρεται να σκοτώθηκε από βόμβα και όχι από πύραυλο.

Η Χαμάς και οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ο Χανίγια σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Το Ισραήλ δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την έναρξη του πολέμου, οι διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ ήταν σχεδόν καθημερινές, με το λιβανέζικο κίνημα να δηλώνει ότι επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς τη σύμμαχό του Χαμάς και τον παλαιστινιακό λαό.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι ευθύνεται για τον θάνατο, στις 27 Ιουλίου, 12 παιδιών σε επίθεση με ρουκέτα στο κατεχόμενο συριακό Υψίπεδο του Γκολάν. Η Χεζμπολάχ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

